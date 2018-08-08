banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96974
ALTIN
206.060
DOLAR
5.2864
STERLİN
6.8229
EURO
6.1338
Yarın 7,5 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Medvedev, KKTC’yi örnek gösterdi
MEDVEDEV, KKTC’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Özcafer: ''Bu destan daima övünçle anılacaktır''
ÖZCAFER: “BU DESTAN DAİMA ÖVÜNÇLE...
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

Ekran bağımlılığı kalp hastalığının habercisi

Uzmanlar, ekran başında 1-2 saatten fazla vakit geçirmenin çocuklar ve gençler için kalp hastalığının habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

Ekran bağımlılığı kalp hastalığının habercisi

Uzmanlar, ekran başında 1-2 saatten fazla vakit geçirmenin çocuklar ve gençler için kalp hastalığının habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:25
Ekran bağımlılığı kalp hastalığının habercisi

20 yıllık araştırma verilerinin analizine göre, ekran başında 1-2 saatten fazla vakit geçirmenin çocuklar ve gençler için kalp hastalığının habercisi olabileceği sonucu çıktı

CNN International'ın haberine göre, Amerikan Kalp Derneği uzmanlarından oluşan bir kurul, çocukların ve gençlerin ekran karşısında vakit geçirdiklerini belirttikleri süre ile kardiyometabolik hastalıklar arasındaki ilişki üzerine 20 yıllık mevcut araştırmaların analizini yaptı.

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi 1-2  saatle sınırlı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Televizyon izleme süresi azalsa da mobil telefon ekranına bakma süresinin arttığına dikkati çeken uzmanlar, yaşları 8 ila 18 olan çocukların, akıllı telefonlar, tabletler, videooyunları ve televizyon dahil diğer ekran tabanlı eğlence cihazları ile günde yedi saatten fazla zaman harcadıklarının tahmin edildiğini vurguladı.

Uzmanlar, televizyon karşında abur cubur yeme süresi azalsa da diğer taşınabilir tip ekranların kullanılmasının gençlerin aktivitesini artırmadığına dikkati çekti.

Amerikan Pediatri Akademisinin İletişim ve Medya Konseyi Başkanı Dr. David Hill, kalp sağlığının çocukluk yıllarında başladığını belirterek, "Pasif izleyicilik hala çocukların bir numaralı aktivitesi. Bu bir video oyunu, dizüstü veya masaüstü bilgisayarı olabilir, çocuklar hala oturuyorlar." dedi.

Çocukluk çağında TV başında geçirilen zamanla, çocuklarda görülen obezite arasında bağlantı olduğuna dair güçlü veriler olduğunu söyleyen Hill,  sağlıksız yiyeceklerin reklamı ile bir çocuğun televizyon izlerken atıştırması arasında da bağ görüldüğünü kaydetti.

Çalışmayı yürüten ekipten araştırmacı Tracie Barnett, "Ekranların, yeme davranışlarını etkilediğine dair gerçek endişeler var, muhtemelen çocuklar,  bir ekranın önünde yerken doyup doymadıklarını fark etmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ekranların uyku kalitesini bozduğuna dair kanıtlar olduğunu, bunun da  obezite riskini artırabildiğini vurgulayan Barnett, "İdeal olanı, ekran tabanlı  cihazların yatak odasında bulunmaması." dedi.

Amerikan Kalp Derneği sözcülerinden, çocuk kardiyoloğu Dr. Stephen Daniels, ekran başında fazla vakit geçirmenin, yüksek kolesterol ve yüksek kan basıncıyla ilişkili obeziteyle ilgisi olduğunu belirtti.

Daniels, "Obezite gibi risk faktörleri, çocukluk çağında rol oynadığı kadar yetişkinlikte de devam etme eğilimindedir." açıklamasında bulundu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ses kısıklığına karşı 7 önemli uyarı
Ses kısıklığına karşı 7 önemli uyarı
Dünyada artan kadın kanserlerine dikkat
Dünyada artan kadın kanserlerine dikkat
Bu belirtiler varsa bir değil 4 kere düşünün
Bu belirtiler varsa bir değil 4 kere düşünün
Uzmanlardan klima hastalığı uyarısı
Uzmanlardan klima hastalığı uyarısı
Yaz aylarında böcek ısırmalarına dikkat
Yaz aylarında böcek ısırmalarına dikkat
Göbek deliğinizin altına 30 saniye bastırısanız...
Göbek deliğinizin altına 30 saniye bastırısanız...
Çocukları çok sık yıkamayın
Çocukları çok sık yıkamayın
Yüksek ateş kaç derecedir? Yüksek ateş nedenleri, belirtileri ve tedavisi
Yüksek ateş kaç derecedir? Yüksek ateş nedenleri, belirtileri ve tedavisi
Güneş çarpmasına karşı 7 önemli kural!
Güneş çarpmasına karşı 7 önemli kural!
Kadınlarda akciğer kanserinden ölümlerde artış görülebilir
Kadınlarda akciğer kanserinden ölümlerde artış görülebilir

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim