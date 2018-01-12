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'Ekmeksiz diyet olmaz'

'Ekmeksiz diyet olmaz'

'Ekmeksiz diyet olmaz'

'Ekmeksiz diyet olmaz'

12 Ocak 2018 Cuma 18:23
'Ekmeksiz diyet olmaz'
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Zayıflama diyeti sırasında veya sağlıklı beslenme düzeninde ekmek yememenin yanlış olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı İrem Damancıoğlu, ekmeksiz diyet olmayacağını söyledi, "Ekmeği kes zayıflarsın" sözünün hiçbir bilimsel dayanağının bulunmadığını ileri sürdü.

Ekmeğin hem zayıflama diyetinde hem de sağlıklı beslenme düzeninde önemli yer tuttuğunu belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı İrem Damancıoğlu, ekmeksiz diyetin yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: 

"Çevrenizden en sık duyduğunuz cümlelerden biri 'Ekmeği kes zayıflarsın'ın aslında hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Bunun aynı zamanda kilo vermeyi önlediği ve fiziksel performansı azalttığını söyleyebiliriz." 

“ENERJİ KAYNAKLARININ BAŞINDA KARBONHİDRATLAR YER ALIR”

Damancıoğlu, zayıflamak isteyen bireylerin, şeker, çikolata, pasta ve sütlü tatlılar gibi basit karbonhidratları öğünlerinden çıkardıkları için vücudun, özellikle de beynin ihtiyacı olan enerji gereksinimini ekmek grubundan sağlamaları gerektiğini kaydetti, şöyle konuştu:

"Günlük beslenmemizde enerji kaynaklarının başında karbonhidratlar yer alır. Sağlıklı bir bireyin günlük alması gereken enerjinin yüzde 55-60'ının karbonhidratlar tarafından sağlanması gerekir. Karbonhidrat kaynakları; sebze, meyve, buğday, arpa, yulaf ve bunlardan sağlanan ekmek, makarna gibi ürünlerdir. Bu ürünlerin rafine edilmeden, tam tane olarak tüketilmesi sağlık açısından en kıymetli halidir."

HANGİ EKMEK TÜKETİLMELİ?

Beyaz ekmek yerine tam buğday, kepek ya da çavdar ekmeğinin tercih edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı, şunları söyledi:

"Diyetinizde bulunan karbonhidrat seçimini, kan şekerini hızla yükselten basit karbonhidratlar yerine, glisemik indeksi düşük, lif içeriği yüksek, uzun süre tokluk hissi sağlayan öğütülmemiş kompleks karbonhidratlardan yapmanız sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Beyazlaştırılmış pirince göre kepekli pirinç veya bulgur, beyaz ekmek yerine tam buğday, tam tahıllı, kepek ya da çavdar ekmeği tercih edilmelidir. Tam tahıllı ekmekler metabolizma hızınızın düşmesine engel olur, yağ oranınızı düşürerek kilo kontrolünüze yardımcı olur, karın bölgesindeki yağlanmayı azaltarak kalıcı kilo kaybı sağlar ve kalorisi düşük olan ekmek kısa sürede enerji metabolizmasına katılarak enerji sağlar. Ekmek tüketim miktarı, kişinin yaşına, cinsiyetine, fiziksel durumuna göre değişkenlik gösterir. Sağlıklı bir bireyin her öğün ortalama 2 dilim tam tahıllı ekmek tüketmesi fazla olmayacaktır."

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