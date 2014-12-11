Ebola Aşısının Denemeleri Durduruldu

Batı Afrika'da 6 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Ebola virüsüne karşı geliştirilme aşamasında olan aşının denemelerinin durdurulduğu açıklandı.



Ebola aşısının test edildiği hastaneden yapılan açıklamada, aşıyla ilgili gönüllü kişiler üzerinde İsviçre'de devam eden denemelerin tedbir amaçlı durdurulduğu ifade edildi.



Aşının beklenmedik yan etkilerinin görüldüğü, bu nedenle deneme çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.



Yetkililerin aşının denendiği dört kişiden el ve ayaklarında eklem ağrısı şikayeti aldıkları belirtildi. Aşının testlerine ocak ayında Cenevre kentinde tekrar başlanacağı bildirildi.



Kanada'da üretilen Ebola aşısı denenmesi için kasım ayında 59 kişi gönüllü olmuştu.