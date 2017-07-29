Düzenli Alkol Kullanımı Diyabet Riskini Azaltıyor

Diabetologia akademik dergisinde yayınlanan bir makaele düzenli alkol kullanımının yararını gösteren bir sonuç ortaya koydu.Danimarkalı araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada 70 bin kişinin alkol tüketim alışkanlıkları incelendi. Yapılan inceleme sonucunda haftada 3-4 kere düzenli olarak alkol kullanan kişiler hiç alkol tüketmeyenlerle karşılaştırıldıklarında daha az diyabet hastalığına yakalandığı görüldü.BBC'de yer alan habere göre beş yıl süren araştırmada 859 erkek ve 887 kadın katılımcının tüketimleri düzenli olarak incelendi. Düzenli alkol kullanımının sonucunda erkeklerin yüzde 27, kadınların ise yüzde 32 oranında Tip 2 Diyabet hastalığına daha az yakalandığı bulgusu elde edildi.Ancak araştırmacılar bu sonuçların alkole karşı bir yeşil ışık olarak algılanmaması gerektiği uyarısını yapıyor. Araştırmadaki değişkenin kullanım sıklığı olduğunu belirten bilim insanları aşırı alkol tüketiminin düzenli olması halinde bile her şekilde sağlığa tehdit oluşturacağını vurguluyor.Araştırmacıların dikkat çektiği bir diğer değişken ise tüketilen alkolün türü. Kırmızı şarap içeriğinde bulundurduğu polifenoller nedeniyle Tip 2 Diyabet riskini azaltma konusunda diğer alkollere göre öne çıkıyor. Polifenollerin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor.