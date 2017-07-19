DUTU KAYNATIP SABAH AÇ KARNINA İÇERSENİZ...

Beyaz dutun iyi geldiği hastalıklar ve alternatif tedavi yöntemleri

Dr. İbrahim Saraçoğlu egzamaya, kandaki oluşan iltihaba ve kapanmayan yaralara karşı alternatif tıp tedavi yöntemlerini paylaştı. İşte beyaz dutun iyi geldiği hastalıklar ve alternatif tedavi yöntemleri…

Dr. İbrahim Saraçoğlu hem kuru dutun hem de beyaz dutun tüketildiğinde doğal antibiyotik etkisi gösterdiğini söylüyor. Yaz aylarında yaş ve taze tüketilen dutun doğal antibyotik etkisi gösterdiğini, kışın ise çerez niyetine ağızları tatlandırmak aynı zamanda tatlı ihtiyacını gidermek için tüketilen beyaz dutunda gribe ve diğer enfeksiyonel hastalıklara karşı koruyucu olduğunu , doğal antibiyotik etkisi gösterdiğini önemle vurguluyor.



Saraçoğlu, beyaz dutun içerisinde yer alan bir takım etken maddelerin bazı iltihaplı hastalıklara karşı doğal bir ilaç olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Özellikle kanda oluşan iltihaplanmaya karşı doğal tedavi yöntemini Saraçoğlu sizler için paylaştı.

Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine bir avuç dolusu (5-6 yemek kaşığı) beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirin. Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için.



Haşlanmış dutların tüketilmesi şart değildir. Toplam 25 gün uygulanır ve her defasında taze hazırlanması gerekir.

Egzamaya karşı dut kürü tarifi



Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirin, elinizi yakmayacak derecede sıcaklığa gelince egzamalı ellerinizi kabın içerisine koyun ve en az 10 dakika etki ettirin. Bir saat ellerinizi yıkamayın. Bir saat sonra ellerinizi suyla durulayın.



Haftada üç kez bu uygulama tekrar edilir. Her defasında taze olarak hazırlanması gerekir. Ellerinizi daldırdığınız kabın soğumamasına özen gösterin. Ellerinizi yakmayacak derecede (ılıktan sıcak) ısıda olmasına dikkat edin. Gerekirse tekrar ısıtın.

Eğer egzamanız ayaklarınızda veya el bileklerinizdeyse, kaşık veya kepçe yardımıyla egzamalı bölgenin üzerine 10 dakika boyunca sık sık dökün.

Anadolu da beyaz dut yapraklarının özellikle şeker hastalarında oluşan kapanmayan yaralara karşı kullanıldığı daha Osmanlı döneminden beri bilinmektedir. Dut yapraklarında yer alan antiseptik ve doğal antibiyotik şeker hastalarının derilerinde kapanmakta geciken yaralara karşı önemli bir etki oluşturmaktadır.