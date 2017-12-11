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Durmayan Öksürük Için Evde Yapabileceğiniz 6 Şey

Öksürmek çoğumuz için çok da önemi olmayan bir kış rahatsızlığıdır. Aslında öksürmemizin soğuk algınlığından gribe, reflüden alerjiye kadar birçok nedeni vardır. Bu durumlarda bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve öksürüğe neden olan şeylere karşı vücudunuza yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı basit şeyler var. Öksürük deyip geçmeyin…

Durmayan Öksürük Için Evde Yapabileceğiniz 6 Şey

Öksürmek çoğumuz için çok da önemi olmayan bir kış rahatsızlığıdır. Aslında öksürmemizin soğuk algınlığından gribe, reflüden alerjiye kadar birçok nedeni vardır. Bu durumlarda bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve öksürüğe neden olan şeylere karşı vücudunuza yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı basit şeyler var. Öksürük deyip geçmeyin…

11 Aralık 2017 Pazartesi 16:19
Durmayan Öksürük Için Evde Yapabileceğiniz 6 Şey
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Öksürmek çoğumuz için çok da önemi olmayan bir kış rahatsızlığıdır. Aslında öksürmemizin soğuk algınlığından gribe, reflüden alerjiye kadar birçok nedeni vardır. Bu durumlarda bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve öksürüğe neden olan şeylere karşı vücudunuza yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı basit şeyler var. Öksürük deyip geçmeyin…

Sıcak bir duş

Bitmek bilmeyen bir öksürük başladığında yapabileceğiniz en kolay şey uzun, sıcak bir duş almak olacaktır. Suyun altındayken buharı içinize çekin. Bu öksürmekten gerilmiş olan boynunuzu rahatlatacaktır. Rahatlayan nefesiniz ve vücudunuz bir sonraki hamleye hazır hale gelir.

Sıcak bir duş

Bal yiyin

Özellikle doğal ise balın faydaları saymakla bitmez. Öksürmekten tahriş olmuş boğazınızın rahatlaması için hiç çekinmeden bal yemelisiniz. Sadece balın tadı ağır geliyorsa zerdeçal ve zencefil ile karıştırıp da yiyebilirsiniz. Antiviral ve antibakteriyel özelliği sayesinde özellikle çocuklardaki gece öksürüğüne iyi gelecektir.

Bal yiyin

Bitki çayları için

Bitki çayları rahatlatıcı etkileriyle tahriş olmuş dokularınıza iyi gelecektir. Gün içinde belli aralıklarla tüketeceğiniz sıcak çay boğazınızı yatıştırır. Her bitki çayı işe yarar ama daha özellikli bir çay isterseniz, meyan kökü ya da kara otu çayını önerebiliriz.

Bitki çayları için

Bol sıvı alın

Bitmeyen öksürüğün en sıkıntılı yanı yanan bir boğaz olacaktır. Bunun üzerine bir de boğazınızın kuruması istemezsiniz. Ayrıca sıvı almak vücudunuzun patojenleri ve virüsleri ortadan kaldırma yeteneğini destekleyecektir.

Bol sıvı alın

İyi bir uyku çekin

Öksürüğü yenebilmek için vücudun iyice dinlenmesi gerekir. Çünkü öksürmek tahriş edici olmasının yanında çok da yorucu bir şeydir. İyi bir uyku çekmek vücudunuzun öksürükle mücadelesine yardımcı olacağı gibi, uyanıkken öksürerek tahriş olan gırtlağınızın da sakinleşmesine yardımcı olacaktır.

İyi bir uyku çekin

Temizlik yapın

Öksürüğünüzün nedeni alerjiyse bundan kurtulmak için evi ya da dinlendiğiniz odayı temizlemenizde yarar var. Alerjenler her yerde sizi öksürtmek için bekliyor olabilir. Bitmeyen öksürüğün bir nedeni de ev içi hijyen eksikliğidir.

Durmayan öksürük için evde yapabileceğiniz 6 şey

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