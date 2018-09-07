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Dünyayı tehdit eden bakteri! Tüm antibiyotiklere dayanıklı...

Melbourne Üniversitesi'nden bilim insanları, ilaca dayanıklı üç farklı bakteri keşfettiklerini açıkladı. Bilim insanları, tüm antibiyotiklere karşı dirençli olan bu süper bakterinin, tüm dünya için çok ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti

Dünyayı tehdit eden bakteri! Tüm antibiyotiklere dayanıklı...

Melbourne Üniversitesi'nden bilim insanları, ilaca dayanıklı üç farklı bakteri keşfettiklerini açıkladı. Bilim insanları, tüm antibiyotiklere karşı dirençli olan bu süper bakterinin, tüm dünya için çok ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti

07 Eylül 2018 Cuma 09:12
Dünyayı tehdit eden bakteri! Tüm antibiyotiklere dayanıklı...

Bilim insanları, tüm antibiyotiklere karşı dirençli bir bakteri keşfetti. Bu süper bakterilerin, tüm dünya için çok ciddi bir risk oluşturduğu açıklandı.

Melbourne Üniversitesi'nden bilim insanları, ilaca dayanıklı üç farklı bakteri keşfettiklerini açıkladı.

Business Insider'da yer alan habere göre; antibiyotiklere karşı dirençli olan süper bakteri, dünyada bilinen hiçbir ilaç ve antibiyotik ile kontrol altına alınamıyorlar.

Çalışma yazarı Melbourne Üniversitesi'nden Profesör Ben Howden, süper bakterinin bağışıklık sistemi baskılanmış veya kateter ve eklem replasmanı gibi implantı olan kişilerin daha büyük bir risk altında olduğunu söyledi.

Ölümcül olan bu bakterilerin dünya genelinde 78 hastanede görüldüğü açıklandı.

Bilim insanları, süper bakterinin hızla yayılmasını, yüksek antibiyotik kullanımıyla açıklıyor. 

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