Dünya Sağlık Örgütü: O yağlar yasaklansın

Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporuna göre içine hidrojen eklenmiş hidrojenize yağlar doymuş trans yağ, en basit tabirle de ‘kötü yağ’ anlamına geliyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; DSÖ Gıda Direktörü Dr. Francesco Branca, bu kötü yağların yerine kullanılabilecek alternatiflerin de bulunduğunu belirterek “Değişen tadı, damağınız fark etmeyecek ama kalbiniz değişimi hissedecek” dedi.

Yapay trans yağ ve trans yağ asidi içeren gıdaların Danimarka, İsviçre, Kanada,İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde yasaklandığını hatırlatan Dr. Branca; gelişmekte olan Asya ülkelerinde hala bir sınırlama olmadığını, bu ülkelerin tehlikede olduklarını ifade etti.

Pizza, hamburger, patates kızartması gibi fast food gıdalarda trans yağı bulunuyor. Çikolata, gofret, cips, bisküvi, hazır kek gibi ambalajlı ürünlerde de bu yağ bol bol var.