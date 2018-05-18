Dünya Sağlık Örgütü: O yağlar yasaklansın

Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporuna göre içine hidrojen eklenmiş hidrojenize yağlar doymuş trans yağ, en basit tabirle de ‘kötü yağ’ anlamına geliyor.
Vatan gazetesinde yer alan habere göre; DSÖ Gıda Direktörü Dr. Francesco Branca, bu kötü yağların yerine kullanılabilecek alternatiflerin de bulunduğunu belirterek “Değişen tadı, damağınız fark etmeyecek ama kalbiniz değişimi hissedecek” dedi.
Pizza, hamburger, patates kızartması gibi fast food gıdalarda trans yağı bulunuyor. Çikolata, gofret, cips, bisküvi, hazır kek gibi ambalajlı ürünlerde de bu yağ bol bol var.