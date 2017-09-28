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28 Eylül 2017 Perşembe 16:25

Dümdüz Karın İçin Acı Biber Yiyin!

Dümdüz Karın İçin Acı Biber Yiyin!

Dümdüz Karın İçin Acı Biber Yiyin!
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Uzmanlar, acı süs biberi turşusunun metabolizmayı hızlandıran mucize bir yiyecek olduğu için bol bol tüketilmesini tavsiye ediyor.

Son zamanlarda aldığınız kilolardan, göbeğinizden şikayetçiyseniz bu öneriye kulak verin. Dr. Ayça Kaya "Acı süs biberi turşusu metabolizmayı hızlandıran mucize bir yiyecek" diyor

ACI YEMEYE ALIŞIN
Acıyı sevmiyorsanız artık yavaş yavaş acıya alışmaya çalışın. Acı kırmızı biberdeki ‘kapsaisin’ maddesi metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır. Çabuk doymanızı sağlar. Kırmızı biber bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığa çözüm olabilir. Bu arada acı süs biberi turşusu metabolizmayı hızlandıran mucize bir yiyecektir. İçindeki acı, sirke ve probiyotikler tam bir yağ yakıcıdır. Yemeklerinizin yanına birkaç tane koymayı ihmal etmeyin. Hemoroid sorunu olanlar acı konusunda dikkatli olsun.

YEMEYİ YAVAŞ YİYİN
Mideden beyne doyma sinyali 20 dakikada gider. Ne kadar hızlı yerseniz o kadar fazla yemek tüketip kalori alırsınız. Yeme hızınızı mutlaka yavaşlatın. Bunun için yemek yerken arada sırada çatalı bıçağı elinizden bırakmayı alışkanlık haline getirin.

ALIŞVERİŞİ TOK KARNA YAPIN
Alışverişi aç karna yapmayın ki ihtiyacınız olmayan yiyecekleri satın almayın. Aç karna alışveriş kan şekerini hızlı yükselten yiyecekleri cazip hale getirir. Çikolata, bisküvi, poğaça, açma gibi göbek dostu yiyecekleri satın alırsınız. Alışverişe başlamadan önce 1 bardak ayran için veya 1 avuç leblebi yiyin.

HAFTALIK HEDEFLER BELİRLEYİN
Kilo vermek için doğru hedef koymak ve hedeflerden vazgeçmemek çok önemli. “Her hafta 5 santim inceleceğim” diye düşünüp 2 cm inceldiğinizi gördüğünüzde moraliniz bozulur. Bu durumda diyetten vazgeçme ihtimaliniz artar. Küçük hedefler koyun, büyük sonuçlar alın. Damlaya damlaya göl olur misali her hafta 1 santim bile incelseniz 10 ayda bu 40 santim eder.

LEZZETİN FARKINA VARIN
Canınız bir yiyecek istediğinde doyumluk değil tadımlık olmasına özen gösterin. ‘Bir lokma son lokma’ hesabı küçük lokmalar halinde tadını çıkararak yiyin. Mesela 1 bademi bile birkaç ısırıkta yiyin.

PAKETLİ ÜRÜN TÜKETMEYİN
Paketli ürünlerden alacağınız fazla şeker, gıda boyaları, koruyucu maddeler ve yağlar göbek çevrenizde yağlanmaya sebep olur. Bisküvi, hazır kekler, cipsler, hazır meyve suları, çikolatalar gibi raf ömrü uzun yiyeceklerden kaçın.

HAFTADA 2 DEFA BALIK
Balık, kolesterolü ve yağ oranı en düşük, insanı en tok tutan proteinlerden biri. İçerdiği omega-3 yağ asitleri damar kireçlenmesini engeller. Unutkanlığı önler. Proteinlerin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile de yağ yakımını kolaylaştırır. Balığı kızartma olarak değil ızgarada ya da fırında pişirin.

SOSYAL MEDYA ŞİŞMANLATIR
Bilgisayar ya da telefon karşısında geçirilen zaman uzadıkça bu süre zarfında atıştırılan yiyeceklerin miktarı da artıyor. Sosyal medyaya ayırdığınız zamanı günde 1 saatle sınırlayın.

GÜNDE 3 FİNCAN YEŞİL ÇAY İÇİN
Yeşil çay bilinen ve kanıtlanmış en büyük antioksidandır. Yani vücudu toksinlerden arındırır, metabolizma hızınızı artırarak yağ yakımını kolaylaştırır. İçine 1 tane limon eklediğinizde yağ yıkım hızınız daha da güçlenir.


 
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