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Dr. Osman Tufan Böbrek Yetmezliği Hastalığını Anlattı

Konya Özel Selçuklu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Tufan, böbrek yetmezliği ile ilgili sorulara yanıt verdi. Dr. Osman Tufan, hastalığın belirtilerinin çoğu zaman geç fark edildiğini ve bazen geri dönüşü olmayan ve ölümle sonuçlanabilen ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirterek, hastalığa karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Dr. Osman Tufan Böbrek Yetmezliği Hastalığını Anlattı

Konya Özel Selçuklu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Tufan, böbrek yetmezliği ile ilgili sorulara yanıt verdi. Dr. Osman Tufan, hastalığın belirtilerinin çoğu zaman geç fark edildiğini ve bazen geri dönüşü olmayan ve ölümle sonuçlanabilen ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirterek, hastalığa karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini söyledi.

21 Kasım 2014 Cuma 21:24
Dr. Osman Tufan Böbrek Yetmezliği Hastalığını Anlattı
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Dr. Osman Tufan Böbrek Yetmezliği Hastalığını Anlattı


Konya Özel Selçuklu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Tufan, böbrek yetmezliği ile ilgili sorulara yanıt verdi. Dr. Osman Tufan, hastalığın belirtilerinin çoğu zaman geç fark edildiğini ve bazen geri dönüşü olmayan ve ölümle sonuçlanabilen ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirterek, hastalığa karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini söyledi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDEN OLUŞUR?

Böbreklerin kandan atık maddelerin idrar halinde süzülmesini sağlayan ve vücuttaki sıvı dengesini düzenleyen bo­şaltım sistemi organları olduğunu belirten Dr. Tufan, “ Böbreklerimiz vücudumuzda en yüksek tempoyla çalışan organlarımızdandır. Çok önemli görevler gören ve günde yaklaşık 1700 Lt. kanı temizleyen böbreklerimiz aynı zamanda çok hassas bir yapıya da sahiptir. Kişinin yaşam tarzı ve geçirdiği hastalıklar böbreklerde kendisini gösterir. Bu durum kronik ve akut böbrek yetmezliklerine yol açar. Çeşitli genetiksel hastalıklar, alkol ve sigara kullanımı, şeker, yüksek tansiyon, taşlı böbrek hastalıkları, aşırı ağrı kesici kullanımı, hazmı zor ve çok yağlı besinler tüketimi, obezite, aşırı tuz tüketimi, stresli yaşam tarzı gibi birçok nedenden ötürü böbrek yetmezliği oluşabilir” şeklinde konuştu.

AKUT VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

Böbreğin bazı görevlerini yapmada eksiklikler yaşamaya başlamasına böbrek yetmezliği diyoruz diyen Dr. Tufan, bu görevler arasında Zararlı (toksik) maddelerin vücuttan idrar yoluyla uzaklaştırılması, fazla suyun uzaklaştırılması, Kan basıncının (tansiyon) kontrol edilmesine yardım, Kan hücrelerinin yapımının kontrol edilmesine yardım, Kemiğin güçlenmesine yardım etme gibi önemli faaliyetlerin bulunduğunu belirtti. Sağlıklı tek bir böbreğin dahi bu görevleri başarıyla yerine getirebileceğini vurgulayan Dr. Tufan, şikayet ve bulguların oluşması için her iki böbreğin de görevlerini yapamaması gerektiğini belirtti. Dr. Tufan, akut ve kronik böbrek yetmezliğinin ayrımını şu şekilde yaptı; “Bu görevlerin yerine getirilmesindeki aksama ilerleyici ve geriye dönüşsüz olarak meydana gelirse bu duruma kronik böbrek yetmezliği adını veriyoruz. Ancak görev kaybı saatler veya günler içinde meydana geliyorsa ve geriye dönüş ihtimali varsa, bu duruma akut böbrek yetmezliği diyoruz” diye konuştu.

KENDİMİZDE BÖBREK YETMEZLİĞİ OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Dr. Tufan, böbrek yetmezliği hastalığının belirtilerinin zor anlaşılır olduğuna vurgu yaparak; “Ne yazık ki hem hastalığın bulguları kendine özgü değildir, hem de çoğu kez böbreklerin görev kaybı normalin %10 ‘una kadar düşmedikçe ciddi belirtiler ortaya çıkmaz. Böbrek yetmezliği çeken hastaların çoğu böbrek yetmezliği şikayetiyle değil de kramplar, nefes darlığı, uyku bozukluğu, cinsel bozukluklar gibi etkiler sonucu doktora başvurmaktadır. Böbrek yetmezliği sonucu vücutta oluşan başlıca bozulmalar vücutta aşırı miktarda su ve çeşitli atık maddelerin birikimi, proteinlerin yıkılması sonucunda oluşan maddelerin vücuttan atılamaması, beslenme bozukluğu ve hormonal dengesizliklerdir” sözlerini kullandı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Akut ve kronik böbrek yetmezliklerinde tedavi farklıdır diyen Dr. Tufan, “Böbrek yetmezliği tedavisi hastanın özelliğine ve böbrek yetmezliğine yol açan hastalığa göre değişir. Tedavi kesinlikle bir doktor denetiminde olmalıdır. Tedavide en önemli nokta eğer var ise kan basıncı düşüklüğü veya yüksekliğinin kontrol altına alınmasıdır. Beslenme, sıvı ve tuz dengesinin sağlanması ve ilaçlar diğer tedavi yöntemleridir.

Akut böbrek yetmezliği olan hastaların böbrekleri iyi ve yeterli tedavi ile genellikle düzelir. Böbrek yetmezliği ilerler ve kalıcı hale gelirse başka tedavi yöntemleri gerekir. Bu yöntemler böbrek nakli ve diyalizdir” dedi 

Son Güncelleme: 21.11.2014 21:25
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Dr. Osman Tufan Böbrek Yetmezliği Hastalığını Anlattı
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