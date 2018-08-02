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Dondurmayı mutlaka su ile tüketin

Yaz aylarında dondurma tüketiminin artmasıyla beraber boğaz enfeksiyonu sıklığının da belirgin oranda arttığını belirten Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, dondurmanın mutlaka su ile tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Dondurmayı mutlaka su ile tüketin

Yaz aylarında dondurma tüketiminin artmasıyla beraber boğaz enfeksiyonu sıklığının da belirgin oranda arttığını belirten Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, dondurmanın mutlaka su ile tüketilmesi gerektiğini söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:17
Dondurmayı mutlaka su ile tüketin

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Malum sıcaklarda serinlemek için en çok tercih edilen şüphesiz ki dondurmadır. Dondurma doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Fakat doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişiler de boğaz enfeksiyonuna neden olabilir.

Dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir, yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir. Kendim Kahramanmaraşlıyım, bizim memlekette dondurma su ile beraber servis edilir. Su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor. Buna ek olarak dondurma ambalajından çıkarıldıktan sonra hemen tüketilmemeli. Bir miktar beklemek mide ve barsaklar içinde iyi olur. Yine boğazda küçük parçalar ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu olasılığını azaltır” dedi. 

Dr. Yıldırım, dondurma tüketilirken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Dondurmanın fazla miktarda tüketilmesi kilo problemi olanlar için sorun oluşturabilir, tok karna tüketmek daha sağlıklıdır, soğuk su ile tüketmeyin, dondurma yedikten sonra dişlerimizi korumak için ağız yıkanmalı. Paketli dondurmalar mutlaka soğuk zincirde korunmuş olmalı ve son tüketim tarihi kontrol edilerek tüketilmeli.” 

“Boğaz enfeksiyonu sadece dondurma tüketince olmuyor”

Burnu tıkalı kişilerin gece boyu ağızdan nefes aldıklarını ifade eden Dr. Yıldırım, “Ağızdan nefes almak boğazın kurumasına, dişlerin çürümesine, ağızda kötü bir tat hissine neden olarak boğaz enfeksiyonunu artırır. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler de yine sürekli boğaz enfeksiyonu geçirir. Uyku apnesi- horlaması olan kişiler gece uykuda tıkanmaya bağlı daha sık hasta olurlar. Sigara içenler ve geniz akıntısı fazla olan kişiler daha sık hastalanır. Ağızdan solunum (ağızdan nefes alıp vermek) en sık nedenlerin başında gelir, burun tıkanıklığı, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sigara içmek, antibiyotik direnci, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk, stres, fazla soğuk ve sıcak yemek içmek, geniz akıntısı, geniz eti ve burun alerjisi sayılabilir. Bir yıl içerisinde 4-5 ten fazla boğaz enfeksiyonu geçirmesi durumunda, erişkin ve çocuklar için ameliyat seçeneği devreye girer. Geçirilen boğaz enfeksiyonu uygun şekilde tedavi edilmez ise bu enfeksiyon kalbe, böbreklere ve eklemlere zarar verebilir” açıklamalarında bulundu. 

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