Dondurmayı ısırarak değil ağızda eriterek tüketin

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, sağlıklı ve doğru dondurma tüketimi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Şafak, özellikle yaz aylarında, serinletici özelliği ile keyif veren dondurmanın, süt, şeker ve salep içeriğiyle de süt içmeyen çocukların süt ihtiyacını karşılayabildiğini söyledi. Prof. Dr. Şafak, "Vücuda, kalsiyum ve mineral takviyesi sağlayan dondurmanın besin değerinden yararlanmak için doğal süt ve şekerle, gerçek meyvelerden üretilmesi gerekiyor" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN BESİN DEĞERİ YÜKSEK

Dondurmanın tamamen doğal içerikler ile hazırlandığında son derece sağlıklı bir ürün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şafak, "Özellikle süt, yoğurt veya peynir tüketmeyen çocukların yeterli kalsiyum almasına katkıda bulunur. Bunun yanında fosfat, A, B ve D vitaminlerinin sağlanması açısından çok faydalıdır. Herhangi bir aroma kullanılmadan sadece süt, şeker ve salep ile üretilen bir dondurmanın yaklaşık dörtte biri karbonhidrattan, yüzde onu protein ve yağlardan oluşur. Bu şekilde üretilmiş bir dondurmanın 100 gramında yaklaşık 170-180 kalori bulunur. Çocukların beslenmesinde güvenle kullanılabilir" diye konuştu.

BÜYÜK PARÇALAR HALİNDE YUTMAK ENFEKSİYONA YOL AÇAR

Dondurmanın doğal ve sağlıklı şekilde üretilmesinin yanı sıra tüketiminin de bazı kurallara uygun ve sınırlı miktarda olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Şafak, "Yüksek besin değerinin yanı sıra kalori oranı da fazladır ve dondurma bu özelliği ile kilo alımına yol açabilir. Bu nedenle çocukların günde 100 gramdan fazla tüketmesi sakıncalıdır. Dondurmayı, ısırarak ve büyük parçalar halinde yutarak yemek, mide bağırsak sisteminin olumsuz etkilenmesine ve bu bölgede tahrişlere yol açabileceği gibi mide kramplarının oluşmasına da zemin hazırlar. Aynı şekilde üst solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Bademcik iltihabı, farenjit, sinüzit gibi hastalıklar sırasında da dondurmaya bir süre ara verilmelidir" dedi.