banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89501
ALTIN
192.938
DOLAR
4.8357
STERLİN
6.4048
EURO
5.6600
Trafikte Son Bir Haftanın Bilançosu: 19 Yaralı, 845 Rapor!
Trafikte Son Bir Haftanın Bilançosu
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
İçişleri Bakanlığı: “Kişilerin olumsuz etkilenmemesi için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz”
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Tuzla kavşağında korkunç kaza!
TUZLA KAVŞAĞINDA KORKUNÇ KAZA!
banner282

Dondurmayı ısırarak değil ağızda eriterek tüketin

KBB Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, dondurmayı ısırarak büyük parçalar halinde yutmak yerine, ağızda eriterek yemek gerektiğini söyledi.

Dondurmayı ısırarak değil ağızda eriterek tüketin

KBB Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, dondurmayı ısırarak büyük parçalar halinde yutmak yerine, ağızda eriterek yemek gerektiğini söyledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:45
Dondurmayı ısırarak değil ağızda eriterek tüketin

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, sağlıklı ve doğru dondurma tüketimi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Şafak, özellikle yaz aylarında, serinletici özelliği ile keyif veren dondurmanın, süt, şeker ve salep içeriğiyle de süt içmeyen çocukların süt ihtiyacını karşılayabildiğini söyledi. Prof. Dr. Şafak, "Vücuda, kalsiyum ve mineral takviyesi sağlayan dondurmanın besin değerinden yararlanmak için doğal süt ve şekerle, gerçek meyvelerden üretilmesi gerekiyor" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN BESİN DEĞERİ YÜKSEK

Dondurmanın tamamen doğal içerikler ile hazırlandığında son derece sağlıklı bir ürün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şafak, "Özellikle süt, yoğurt veya peynir tüketmeyen çocukların yeterli kalsiyum almasına katkıda bulunur. Bunun yanında fosfat, A, B ve D vitaminlerinin sağlanması açısından çok faydalıdır. Herhangi bir aroma kullanılmadan sadece süt, şeker ve salep ile üretilen bir dondurmanın yaklaşık dörtte biri karbonhidrattan, yüzde onu protein ve yağlardan oluşur. Bu şekilde üretilmiş bir dondurmanın 100 gramında yaklaşık 170-180 kalori bulunur. Çocukların beslenmesinde güvenle kullanılabilir" diye konuştu.

BÜYÜK PARÇALAR HALİNDE YUTMAK ENFEKSİYONA YOL AÇAR

Dondurmanın doğal ve sağlıklı şekilde üretilmesinin yanı sıra tüketiminin de bazı kurallara uygun ve sınırlı miktarda olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Şafak, "Yüksek besin değerinin yanı sıra kalori oranı da fazladır ve dondurma bu özelliği ile kilo alımına yol açabilir. Bu nedenle çocukların günde 100 gramdan fazla tüketmesi sakıncalıdır. Dondurmayı, ısırarak ve büyük parçalar halinde yutarak yemek, mide bağırsak sisteminin olumsuz etkilenmesine ve bu bölgede tahrişlere yol açabileceği gibi mide kramplarının oluşmasına da zemin hazırlar. Aynı şekilde üst solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Bademcik iltihabı, farenjit, sinüzit gibi hastalıklar sırasında da dondurmaya bir süre ara verilmelidir" dedi.  

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Aşırı sıcaklarda kalbinizin sesini dinleyin
Baş ağrısı hangi durumlarda ciddiye alınmalı?
Baş ağrısı hangi durumlarda ciddiye alınmalı?
Tetik parmak hastalığı nedir? Tetik parmak hastalığının nedenleri belirtileri ve tedavisi…
Tetik parmak hastalığı nedir? Tetik parmak hastalığının nedenleri belirtileri ve tedavisi…
Boğulma tehlikesi geçirenlere nasıl müdahale edilmeli?
Boğulma tehlikesi geçirenlere nasıl müdahale edilmeli?
Melisa çayı nedir? Melisa çayının faydaları nelerdir?
Melisa çayı nedir? Melisa çayının faydaları nelerdir?
Kantaron yağının faydaları nelerdir?
Kantaron yağının faydaları nelerdir?
Göbeğiniz varsa sağlığınız tehlikede!
Göbeğiniz varsa sağlığınız tehlikede!
Argan yağı nedir? İşte argan yağının faydaları
Argan yağı nedir? İşte argan yağının faydaları
Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?
Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?
B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?
B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim