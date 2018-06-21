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Dondurmayı gündüz yemeyin

Dr. Fevzi Özgönül, dondurmanın gece tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Dondurmayı gündüz yemeyin

Dr. Fevzi Özgönül, dondurmanın gece tüketilmesi gerektiğini söyledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:15
Dondurmayı gündüz yemeyin

Dr. Fevzi Özgönül, “Dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz yemeyin. Dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için, yenme zamanı gece saat 22.00’den sonradır” dedi.

Özellikle yaz mevsiminin baş tacı dondurmanın, vitamin ve minarel bakımından zengin olduğunu ifade eden Dr. Fevzi Özgönül, “A, B, C, D ve E grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller vücudumuz için çok önemlidir, Özellikle büyüme çağında bu ihtiyaçlarımızın önemi çok daha fazla artar. Tüm bu vitamin ve minerallerin alınması için en kolay ve en zevkli yol dondurma yemektir. Dondurma, ilk olarak 3000 yıl kadar önce, Çinliler tarafından üretilmiş. 1777 yılında ABD´ye sıçrayan dondurma üretimi, 19. yüzyılın ortalarına kadar sadece evlerde üretilen bir yiyecek olmuştur. 2000' li yılların ikinci yarısında dondurma üretimi artık sanayileşme yoluna girmiştir” diye konuştu.

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“Yediklerinizin tamamı sindirildiğine emin olduğunuzda dondurma yiyin”

Dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için, yenme zamanın akşam saat 22.00'den sonra olduğunu kaydeden Dr. Özgönül, “Yazlık bölgelerde akşam yürüyüşe çıkan birçok sağlıklı kişi dondurmacı önünde kuyruk oluştururlar. Hemen hemen hepsi sağlıklıdır, kilo problemi yaşamazlar ve bizce de ilerideki yaşamlarında da kilo problemi yaşamayacaklardır. Eğer dondurma yemeyi hak etmek istiyorsanız gündüz vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde iyice yiyin, bu yiyeceklerin iyice sindirilebilmesi için yemek yerken çok kolayca vücudun şeker ihtiyacını karşılayan, tatlı ve hamur işi gıdalardan uzak durun. Bırakın yedikleriniz iyice sindirilsin. Sindirim için yaklaşık 7-8 saat süre tanıyın ve yediklerinizin tamamı sindirildiğine emin olduğunuzda eğer dondurma yerseniz bir problem yaşamazsınız” açıklamalarında bulundu. 

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