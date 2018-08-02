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Doğal antibiyotik propolise yoğun ilgi

Genellikle kış aylarında kullanılan ancak uzmanların yaz aylarında da tüketilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu propolise aktarlarda büyük ilgi gösteriliyor.

Doğal antibiyotik propolise yoğun ilgi

Genellikle kış aylarında kullanılan ancak uzmanların yaz aylarında da tüketilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu propolise aktarlarda büyük ilgi gösteriliyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
Doğal antibiyotik propolise yoğun ilgi

Grip, nezleden kansere kadar her derde deva olduğu söylenen propolisi arının bizzat kendisi üretiyor. Bal arılarının bitkilerin ve ağaçların öz sıvılarında bıraktıkları propolis, kovanlardan toplanıyor ve sıvı bir ilaç haline getiriliyor.

Nevşehir’de uzun yıllar aktarlık mesleği ile uğraşan Meryem Yağlı, propolisin içindeki vitamin ve minerallerden dolayı değerli olduğunu söyledi. Doğal antibiyotik olarak tabir ettiği propolisin, çok sayıda hastalığa şifa olduğunu kaydeden Yağlı, "Propolis yüzyıllardır kullanılan bir arı ürünüdür. Fakat özellikle son yıllarda alternatif tıpta ön plana çıkmaktadır. Uzmanlar doğal antibiyotik olarak adlandırdıkları propolisin bağışıklık sistemini güçlendiren ve ve yan etkisi bulunmayan bir ürün olduğunu söylüyor" dedi.

Antibiyotikler gibi direnç oluşturmuyor

Propolisin arı sütü ya da polen ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Yağlı, "Propolisin bilinen antibiyotiklere göre şöyle bir artısı var. Bazı antibiyotikler belli bir sayıda bakteriye nüfus ederek onların yok edilmesini, vücuttan atılmasını sağlarken propolis bilinenin çok daha üstünde çok fazla sayıda hatta vücuttan atılması normal antibiyotiklerden çok daha zor olan rahatsızlıklarda ve mikrobik durumlarda bile etkilidir. Propolis doğal antibiyotiktir ve normal antibiyotikler gibi vücut bu antibiyotiğe bağışıklık kazanmaz.  Propolis belli bir zamandan sonra etkisini kaybetmez ve bunu yıllarca kullanabilirsiniz. Normal ilaçlar gibi karaciğeri yormaz, mideyi yormaz, diğer organlara zarar vermez. Böbreklerden emilimi çok daha kolaydır ve kullanımı çok rahattır” diye konuştu.

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