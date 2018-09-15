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Diyet yaparken mutlaka bunu tüketin!

Kilo vermek uğruna yağı hayatından çıkararak tüketimini sıfıra indiren kişiler çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliyor.

Diyet yaparken mutlaka bunu tüketin!

Kilo vermek uğruna yağı hayatından çıkararak tüketimini sıfıra indiren kişiler çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:19
Diyet yaparken mutlaka bunu tüketin!

Zayıflamak uğruna yapılan şok diyetler olumsuz etkilerini sonraki aylarda göstermeye başlıyor. Kişi hızlı kilo kaybetmek adına vücuda gerekli besinleri almıyor, kilo verdiğini gördükçe yağ tüketimi sıfırlıyor ve sonunda sağlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Konu hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, diyet sırasında mutlaka yağ tüketilmesi gerektiğini ve yağ seçiminin önemi konusunda açıklamalarda bulundu.

"Sağlıksız ve yağsız diyetler alzheimer hastalığına sebep olabilir"

İnsanın hayatı boyunca en çok tükettiği besinlerin başında gelen yağlar hakkında doğru bilinen yanlışların olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, yağ tüketimini durdurarak kilo vermeye çalışanların ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabileceklerini ifade etti. Toraman, “Yağ bize mideyi geç terk ettiği için uzun süre tokluk hissi verir. Acıkma ataklarında kan şekerinin dengede olmasını sağlar. Yağsız bir diyet üreme sağlığından tutun da regl dönemlerinde düzensizliğe bile sebep olabiliyor. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını engellediği için de çok sık kabızlık yaşanıyor. Bağışıklık sistemi zarar görebiliyor ve hatta alzheimer gibi birçok hastalığa da davetiye çıkartabiliyor. O yüzden diyet listelerinde zeytinyağı gibi sağlık açısından da yararlı yağlar mutlaka olmalı” şeklinde konuştu.

"Zeytinyağı kullanmayı sevmeyenlere alternatif; avokado"

Adından sıkça söz edilmeye başlanan avokadonun yararları hem saymakla bitmiyor hem de diyet listelerinde zeytinyağı sevmeyenler için kurtarıcı oluyor. Sağlıklı yağlardan olduğu için genellikle zeytinyağı önerildiğini fakat sevmeyen kişiler için avokadonun da alternatif olabileceğini belirten Toraman, “Zeytinyağı ya da zeytin sevmiyorsak onun yerine avokadonun dörtte biri yani çeyreğini kullanmak onların yerine geçecektir. Omega 3 bakımından da zengin ve sağlıklı bir meyve olan avokado vücut direncini arttırıyor ve bu sayede de bağışıklığı güçlendirmede yardımcı oluyor" diyerek bu tropikal meyvenin tüketilmeye başlanmasının vücuda faydalı olacağını dile getirdi.

"Yağ, yemeği pişirdikten sonra eklenmeli"

Vatandaşlar genelde yemek pişmeden önce yağı tencereye koyup kızdırarak kullanıyor. En sağlıklı yağlar bile bu işlemden sonra sağlığınızla savaşan düşmanlar haline geliyorlar. Bu konu hakkında Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, asıl doğru ve sağlıklı olanın yemeğin önce pişmesinin ardından da yağ eklenmesi olduğunu belirtti. Bu sayede emiliminin artacağını söyleyen Toraman, bünyeye olan yararlarının artıp vücuda daha faydalı olacağını vurguladı. Badem, fındık, ceviz, hindistan cevizi, avokado gibi yiyeceklerin sağlıklı yağlar grubundan olduğunu ve beslenmemizde yer alırsa daha kaliteli bir yaşam sürülebileceğini aktaran Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “Katı yağlara geçince özellikle işlenmiş margarin gibi ürünler, olabildiğince az tüketilmeli. Çünkü bu tür yağlar damar tıkanıklığı gibi kardiyovasküler hastalıklara neden olabiliyor. Tereyağ konusunda da kesinlikle yasak demiyorum. Onu da olabildiğince minimum düzeyde tat vermesi anlamında kullanılabilir. Ama önemli olan az önce bahsettiğim sıvı yağları hayatımıza sokmak. Çünkü onlar çok daha iyi kaliteli yağlardır. Sağlık açısından da bizi yormazlar” dedi.

Diyetlerde mutlaka yağ bulunması gerektiğini belirten Toraman, tüketilen yağın ne tür bir yağ olduğunun çok önemli olduğunun altını çizdi. 

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