Diyabette İyileşmeyen Yaralara Yeni Tedavi Yöntemi!



BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde diyabet hastalığına bağlı ayaklarında iyileşmeyen yaraları ve bacakta damar tıkanıklıkları olan iki hastaya “PRP (Platelet rich plasma-trombositten zengin plazma) ile zenginleştirilmiş yağ kökenli mezenkimal kök hücre” uygulaması yapıldı.İyileşmeyen yaralarda, özellikle kronik hastalıklara bağlı yaralarda, tedavi süreci hem hastalar hem de hekimler açısından uzun ve zorlu bir zaman anlamına geliyor. Bu zorlu süreçte her zaman yüz güldürücü sonuçlara ulaşmak da mümkün olamayabiliyor. Yara tedavisinde son ve en ileri nokta olan ve tıbbın birçok alanında gelecek vadeden kök hücre uygulaması iyileşmeyen yaralar için artık Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uygulanıyor.Konuyla ilgili Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burçin Acuner şunları söyledi: “Kök hücreler hasarlı dokuya uygulandıklarında dokuyu fonksiyonel olarak çoğaltan, sınırsız bölünebilme ve farklılaşma yetenekleri olan hücrelerdir. İnsanda erişkin tip kök hücreler kemik iliği dışında yağ dokusundan da 'liposuction-yağ alma' işlemi ile elde edilebilmektedir. Yağ dokusundan kemik iliğine kıyasla daha bol miktarda ve daha kolay kök hücre elde edilebilmektedir. Yağ kökenli kök hücreler ayrıca doku mühendisliğinde organ veya biyolojik pansuman ürünü geliştirmek için, radyoterapi sonrasında oluşan cilt değişikliklerinde, bazı nörolojik hastalıklarda da kullanılabilmektedir. PRP daha çok estetik uygulamalarda kullanım yönü ile bilinse de yara tedavisinde de kullanılmaktadır. PRP ile hastanın kendi kanındaki pıhtılaşma hücrelerinin içerdiği büyüme faktörleri yoğunlaştırılarak hasarlı bölgeye verilmekte ve yara iyileşmesinin hızlanması sağlanmaktadır. Diyabetik ve iskemik ayak yaralarında yara iyileşmesi bir noktada takılıp kalmaktadır. Kök hücre uygulamaları ve eş zamanlı PRP uygulaması ile ameliyattan fayda görmeyen ya da ameliyat olamayan diyabetik ve iskemik ayak yaralarında hastanın yarasının kapatılması ve uzvunun kurtarılması hedeflenmektedir.”“Bölgemizde sunduğumuz sağlık hizmetini her geçen daha ileri taşımaya gayret etmekteyiz. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde kök hücre tedavisi ile iyileşmeyen yaralara yönelik başlatılan yeni tedavi yönteminin uygulamaya sokulmasının haklı gururunu taşıyoruz. Bölgede ilk kez uygulanan bu yöntemden iyileşmeyen yaraları olan hastalarımızın yüksek oranda istifade edeceğini düşünüyorum. Emeği geçen tüm ekip üyelerini tebrik ediyorum.”