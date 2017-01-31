Sağlık:
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31 Ocak 2017 Salı 19:07

Dişlerinizden Gelen Sese Kulak Verin!

Dişlerinizden Gelen Sese Kulak Verin!
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Dişlerinizden Gelen Sese Kulak Verin!
Son yıllarda sıkça görülen hastalıklardan biri olan bruksizm (diş sıkma hastalığı) kişilerin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Dişhekimi A. Doğan Bircan, son yıllarda sıkça görülen hastalıklardan biri olan diş sıkma hastalığının en önemli nedenlerinin başında stresin geldiğine dikkat çekti.

Bircan, "Stres, birçok hastalığı tetiklediği gibi dişlerimize de zarar veriyor. Bruksizm (diş sıkma hastalığı), birçok nedene bağlı olarak meydana gelmekle birlikte bilinen en yaygın nedeni strestir.
Güne yorgun ve halsiz başlama, çene kaslarında ağrılar, dişlerde aşınmalar ya da kırılmalar bruksizm (diş sıkma, diş gıcırdatma) hastalığının belirtileri olabilir.
Genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketleriyle kendini gösteren, çiğneme ve yutkunma dışında oluşan diş temasları olarak da görülen bu hastalıktan çoğu zaman hastanın kendisinin de haberi olmuyor" dedi.
Diş sıkma hastalığı olanlarda sıkça görülen durumlar şöyle:

Dişlerde aşınma ve sızlama oluşuyor.

Dişlerde çatlak, kırık ve yer değiştirme görülebiliyor.

Yanağın iç yüzünde beyaz çizgiler oluşur ve dilin etrafında dişlerin izleri görünüyor.

Baş, boyun ve yüz kaslarında ağrı oluşuyor.

Yorgunluk ve halsizlik hissi artıyor.

Diş gıcırdatma artabilir bununla birlikte dişte sesler ve çene ekleminde ses şikayetleri oluşabiliyor.

Alt yüz yüksekliği düşüyor, çene ucu ve burun ucu birbirine yaklaşıyor ve daha yaşlı bir görünüm oluşuyor.

Alt çene zamanla öne doğru yer değiştiriyor ve konkav (iç bükey) profil görüntüsü oluşuyor. Bunun sonucunda yüz köşeli ve kare şeklinde görünüyor.

Diş sıkma tedavisinde birçok tedavi yöntemi bulunuyor.

"Diş sıkma alışkanlığı geceleri kendini gösterse de ileri vakalarda gündüz de olabiliyor" diyen Bircan, "Diş sıkma tedavilerinin amacı dişlerde ve çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmak.

Uyku sırasında dişlerin birbirleriyle temasını engellemek amacı ile alt ve üst çene dişlerinin arasına yerleştirilerek kullanılan 'gece plağı', diş gıcırdatmasının semptomatik tedavisinde kullanılan en önemli araç.

Alt ve üst dişlerden alınan ölçüler ile kişiye özel olarak hazırlanıyor. Ancak gece koruyucularının çoğunlukla tek başlarına yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle hastalığın sergilediği tabloya göre gece koruyucularının yanında bazı ek tedavilerin de uygulanması gerekebiliyor.

Bu tedaviler arasında stres terapisi, rahat uyumayı sağlayıcı önlemler, kas gevşetici ilaç uygulaması, hatalı yapılmış diş dolgusu ve kaplamaların yenilenmesi, eksik olan dişlerin yerine koyulabilmesi için protez uygulamaları öne çıkıyor. Diş sıkma tedavilerinde gece plağının yanı sıra botoks uygulamaları da etkili sonuçlar veriyor" şeklinde konuştu.


 
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