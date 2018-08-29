Dişlere iyi bakmak kanseri önleyebilir

Finlandiya’da son zamanlarda yapılan iki araştırma, ağız ve diş sağlığını korumanın ağız ve pankreas gibi tehlikeli kanser türlerini önleyebileceğini ortaya çıkardı. Helsinki Üniversitesi’nde yapılan ilk araştırmaya göre, diş etlerinden bulunan ‘treponema denticola’ bakterisinin düzenli ve detaylı bir temizlik ile üstesinden gelinebiliyor, bu da bakterinin neden olduğu kanser türlerini engelleyebilme ihtimalini yükseltiyor. Araştırmacıların kötü tümörün bulunduğu mide bölgesinde ve kanser hücrelerinin bulunduğu pankreas bölgesinde bu bakteriyle karşılaşmaları, ağız temizliğiyle kanser arasında buldukları ilişkiyi daha da güçlendirdi. 70 bin Finlandiyalı ile yapılan bir diğer araştırmaya göre ise söz konusu bakteri, kansere neden olan enzimleri harekete geçirerek sağlıklı bölgelerin zarar görmesine neden oluyor. Araştırmacılar, ağızdaki bakterilerin vücudun diğer bölgelerine yayılmasının gayet olası olduğunu belirtiyor.