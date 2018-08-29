banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93698
ALTIN
247.155
DOLAR
6.3814
STERLİN
8.2006
EURO
7.4480
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Devlet Piyangosu çekildi…
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ
Ercan Havaalanı'ndaki eylem sona erdi
ERCAN HAVAALANI'NDAKİ EYLEM SONA ERDİ
Ölümlü kaza
ÖLÜMLÜ KAZA
banner282
Flaş Haber
Ölümlü kaza
Kapat

Dişlere iyi bakmak kanseri önleyebilir

Finlandiya’da son zamanlarda yapılan iki araştırma, ağız ve diş sağlığını korumanın ağız ve pankreas gibi tehlikeli kanser türlerini önleyebileceğini ortaya çıkardı.

Dişlere iyi bakmak kanseri önleyebilir

Finlandiya’da son zamanlarda yapılan iki araştırma, ağız ve diş sağlığını korumanın ağız ve pankreas gibi tehlikeli kanser türlerini önleyebileceğini ortaya çıkardı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:03
Dişlere iyi bakmak kanseri önleyebilir

Finlandiya’da son zamanlarda yapılan iki araştırma, ağız ve diş sağlığını korumanın ağız ve pankreas gibi tehlikeli kanser türlerini önleyebileceğini ortaya çıkardı. Helsinki Üniversitesi’nde yapılan ilk araştırmaya göre, diş etlerinden bulunan ‘treponema denticola’ bakterisinin düzenli ve detaylı bir temizlik ile üstesinden gelinebiliyor, bu da bakterinin neden olduğu kanser türlerini engelleyebilme ihtimalini yükseltiyor. Araştırmacıların kötü tümörün bulunduğu mide bölgesinde ve kanser hücrelerinin bulunduğu pankreas bölgesinde bu bakteriyle karşılaşmaları, ağız temizliğiyle kanser arasında buldukları ilişkiyi daha da güçlendirdi. 70 bin Finlandiyalı ile yapılan bir diğer araştırmaya göre ise söz konusu bakteri, kansere neden olan enzimleri harekete geçirerek sağlıklı bölgelerin zarar görmesine neden oluyor. Araştırmacılar, ağızdaki bakterilerin vücudun diğer bölgelerine yayılmasının gayet olası olduğunu belirtiyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmplant tedavisi artık çok kolay!
İmplant tedavisi artık çok kolay!
‘Bayram sonrası iç organları dinlendirin’
‘Bayram sonrası iç organları dinlendirin’
Kanseri yenmenin tedavisini buldular!
Kanseri yenmenin tedavisini buldular!
Kanser tedavisinde 'Yapay Zeka' başarısı
Kanser tedavisinde 'Yapay Zeka' başarısı
Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi
Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi
Bir kadehi bile zararlı
Bir kadehi bile zararlı
Kulağınızı temizlerken buna yakalanmayın
Kulağınızı temizlerken buna yakalanmayın
Bacak ağrısına dikkat
Bacak ağrısına dikkat
Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş
Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş
Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı
Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim