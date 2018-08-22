banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.864
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8196
EURO
6.9689
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Çanta hırsızlığı
ÇANTA HIRSIZLIĞI
İş yeri faresi yakalandı
İŞ YERİ FARESİ YAKALANDI
banner282

Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek, Kurban Bayramı’nda bolca tüketilen etlerin diş arasında kalması durumunda kürdan kullanımının oldukça yanlış olduğunu söyledi.

Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek, Kurban Bayramı’nda bolca tüketilen etlerin diş arasında kalması durumunda kürdan kullanımının oldukça yanlış olduğunu söyledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:20
Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek, Kurban Bayramı’nda bolca tüketilen etlerin diş arasında kalması durumunda kürdan kullanımının oldukça yanlış olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’na çok kısa bir süre kala Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek, bayramda yoğunlaşan et ve şerbetli yiyecek içecek tüketimi hakkında uyarılarda bulundu. Diş aralarında kalan et liflerinin kürdan yerine diş ipiyle alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Dilek, ağız ve diş sağlığını korumak için alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Diş aralarında kalan etler kürdanla alınmamalı”

Diş aralarında kalan et ve lif parçalarının kürdanla alınmasının oldukça yanlış bir davranış olduğunun altını çizen Alper Dilek, “Özellikle Kurban Bayramı’nda et tüketimi diğer zamanlara göre artıyor. Etin yanı sıra şerbetli yiyecek, içecek tüketimi de artıyor. İnsanların ağızlarında daha önceden de sorun varsa, bol et tüketimi ve şerbet tüketimi daha büyük sıkıntılara yol açacaktır. Et lifli bir yiyecek olduğu için lifler insanların dişleri arasında mutlaka kalacaktır. Bu da diş eti hastalığına ve ağız kokusuna sebep olacaktır. Bizim halkımızın da en büyük yanlışı, bu kalıntıları kürdanla temizlemeye çalışmasıdır. Kürdan, dişeti kanamalarına ve dişeti çekilmelerine neden olabilir. Ayrıca etler arasına karışan kemikler de dişlerin ya da protezlerin kırılmasına neden oluyor. İnsanların kırılmaların önüne geçmesi için et yerken daha dikkatli çiğnemesi gerekiyor” dedi.

“Günde en az 3 kere diş fırçalanması gerekiyor”

Ağız ve diş sağlığının Kurban Bayramı süresince büyük önem arz ettiğini belirten Dilek, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı süresince günde en az 3 kere diş fırçalamamız gerekiyor. Bu süreçte herkesin yanında diş ipi ya da plastik kürdanlar bulundurmalıdırlar. Et tüketildiği zaman dişlerini fırçalayamayan vatandaşlar ağızlarını çalkalayarak artıkları almak zorundalar. Elma, armut ya da şekersiz sakız çiğnemenin de temizlik açısından etkisi olabilir. Şerbetli içecekler içilmesi yerine şekersiz kahve ya da şekersiz çay içmek de ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir.”

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş
Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş
Uçuğa sakın bunu yapmayın!
Uçuğa sakın bunu yapmayın!
Avrupa'da kızamık alarmı!
Avrupa'da kızamık alarmı!
Bayram ziyaretlerine giderken atıştırmak kilo aldırmıyor
Bayram ziyaretlerine giderken atıştırmak kilo aldırmıyor
Kurban uyarısı! Eti böyle tüketin
Kurban uyarısı! Eti böyle tüketin
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Uzun süre klima kullanımına dikkat
Uzun süre klima kullanımına dikkat
Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu
Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu
Uzmanlardan uyarı: Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın
Uzmanlardan uyarı: Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın
Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi
Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim