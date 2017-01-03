Diş Etinin Rengine Dikkat



Diş Hekimi İlker Arslan, diş etinin rengine dikkat çekerek, "Özellikle esmer bireylerdeki melanin pigmentasyonu diş etinin pembe rengini koyulaştırmaktadır. 15 dakikalık bir lazer tedavisini takiben bu renklenmeler rahatlıkla giderilebilmektedir" dedi.Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, dişi saran diş eti dokusunun görselliğinin, en az dişlerin görüntüsü kadar estetik açıdan önemli olduğunu kaydederek, "Ne kadar güzel dişlerimiz ya da ne kadar güzel protezlerimiz olursa olsun yetersiz diş eti estetiği bize her zaman problem yaratacaktır. Ayrıca dudaklarla beraber dişlerimizin çerçevesini oluşturan bu yapıları olabildiğince estetik hale getirmemiz gerekir" ifadelerini kaydetti.En sık karşılaşılan problemin diş eti iltihabına bağlı olarak meydana gelen şişme, morarma, parlak ve kanamalı diş etleri olduğunu söyleyen Dt. İlker Arslan, burada hekim tarafından uygulanacak iyi bir tedaviyi takiben hastanın da ağız hijyenine dikkat etmesi ile problemin rahatlıkla çözülebileceğini belirtti.Dt. İlker Arslan, "Lazer sistemlerindeki gelişmelerle tedavi süreci hızlanmakta ve rahatsızlığın tekrarlanma olasılığı azalmaktadır. Mekanik temizliği takiben lazer ile cep dediğimiz ve diş eti rahatsızlıklarına yol açan bakteriler bu bölgeden rahatlıkla temizlenebilmektedir. Gumy smile, gülümseme esnasında diş etinin fazla göründüğü durumdur. Gülümseme dizaynı yapılarak diş etindeki fazlalık belirlenir ve lazer ile rahatlıkla acısız ve neredeyse hiç kanama olmadan diş eti istediğimiz boyutlara getirilir. Bu işlemin hem cerrahisi hem de sonrası hastanın sosyal yaşamını neredeyse hiç etkilemez. Lazerin aktif olarak kullanılması cerrahi sırasında kanamayı azaltırken iyileşme sürecini de kısaltmaktadır" dedi."Burada en büyük sıkıntı dişlerin aralarında oluşan siyah boşluklardır. Ayrıca diş etinin çekilmesine bağlı olarak dişlerin uzamış gibi görünmesi estetiği olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi durumlarda hastaya diş eti eklemesi yaparak bu alanların kapanmasını sağlamaktayız. Gelişen cerrahi teknikler bu tedavi şeklinin başarı şansını arttırmaktadır."