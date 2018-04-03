Diş eti hastalıklarının 7 sebebi

Diş etlerinin iltihaplanmasıyla oluşan diş eti hastalıkları, müdahale edilmediğinde ciddi tablolarla sonuçlanabiliyor. Erken teşhisle önlenebilen diş eti hastalıkları, ilerlediği takdirde dişleri çevreleyen ve destekleyen kemikleri olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu durum da diş eti hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Diş eti hastalıklarıysa en fazla diyabet hastalarında risk oluşturuyor. Dental Plus İstanbul'dan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, diş eti hastalıklarına neden olan faktörleri anlattı.

1-BAKTERİYEL DİŞ PLAĞI

Yetişkinlerde görülen diş kayıplarının yaklaşık %70'inin diş eti hastalıkları kaynaklı yaşandığını biliyor muydunuz? Bu hastalıklar, erken teşhis edildiğinde başarıyla tedavi edilebiliyor. Diş eti hastalıklarının en önemli nedenini ise dişlerin üzerinde oluşan, bakteriyel diş plağı adı verilen renksiz ve yapışkan film tabakaları oluşturuyor. Plaklar dişlerden uzaklaştırılmadığında diş taşı veya tartara dönüşebiliyor. Bu oluşumlar da dişlere zarar verebiliyor. Çünkü plaktaki bakterilerin ürettiği zararlı oluşumlar dişte tahrişe (irritasyon) neden olabiliyor. Ayrıca bu zararlı ürünler sebebiyle diş etini dişe bağlayan liflerde yıpranma oluşabiliyor. Bakteriyel diş plakları ile savaşabilmek için de ağız hijyenine önem verilmesi gerekiyor.

2-SİGARA KULLANMAK

Sigara, diş eti hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Çünkü sigara içen kişilerin diş yüzeylerinde plak birikiminin artmasıyla dişlerde pürüzlenmeler meydana gelebiliyor. Sigaradan dolayı dişlerde sararma, ağızda ise çürük oluşumu ve ağız kanseri gibi çeşitli diş hastalıkları oluşabiliyor. Ayrıca sigara, bağışıklık sisteminde çeşitli enfeksiyon hastalıklarına da neden olabiliyor.

3-STRES

Stres, insan vücuduna yalnızca psikolojik olarak zarar veren bir etken değildir. Stresin etkileri hem vücuda hem de dişlere zarar verebilir. Stres, vücudun enfeksiyonla girdiği mücadelesini arttırdığı için diş eti hastalıklarıyla da mücadeleyi zorlaştırıyor.

4-BAZI İLAÇLAR

Kalp ilaçları ve anti depresanlar gibi sistematik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar diş etinin büyümesine neden olabiliyor. Bu tarz ilaçların kullanılması gerekirse diş hekimine bilgi verilmelidir. Diş eti rahatsızlığına sebep olduğu takdirde ise doktordan, ilacın değiştirilmesi talep edilmelidir.

5-HORMONEL DEĞİŞİKLİKLER

Hamilelik döneminde östrojen ve progesteron hormonlarının artışı nedeniyle hamilelik gingivitisi denilen diş etlerinde kanama, şişlik, kızarıklık gibi belirti veren diş eti rahatsızlıkları görülebilir. Diş etleri bu dönemde daha hassas olduğundan dolayı ağız hijyenine daha fazla önem verilmelidir.

6-DİŞ GICIRDATMAK

Diş sıkmak ve gıcırdatmak periodontal doku yıkımına sebep olabiliyor. Diş sıkıldığında ve gıcırdatıldığında diş ve diş eti arasındaki kuvvet azalır. Diş etleri çekilmeye başlar ve diş eti hastalıkları oluşur. Gece plağı ve apareyle diş sıkmasının önüne geçilebilir.

7-VİTAMİN EKSİKLİĞİ

Yetersiz ve dengesiz beslenme vücudun bağışıklık sistemini zayıflatıp vitamin eksikliklerine yol açtığı için diş eti kanamalarına ve diş eti enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Vücudun gerekli vitaminleri eksik olduğunda enfeksiyonla mücadelede vücudun direnci düşüyor.

DİYABET HASTALARI RİSK ALTINDA!

Diyabet hastalığı diğer sebeplere kıyasla diş eti sağlığı açısından daha fazla riske sahiptir. Diyabet tükürükte azalmaya yol açtığı için ağız kuruluğuna ve damarlarda hasara neden oluyor. Diyabetli hastaların diş etlerinde çeşitli şişlik ve kanamalar görülebiliyor. Bu nedenle diyabet hastalarının ağız sağlığının düzenli aralıklarla diş hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.