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Diş eksiği olanlara kötü haber

Diş Hekimi İlker Arslan, diş eksikliklerinin konuşma güçlüğüne, estetik ve kas fonksiyonlarında bozukluklara neden olduğunu belirtti.

Diş eksiği olanlara kötü haber

Diş Hekimi İlker Arslan, diş eksikliklerinin konuşma güçlüğüne, estetik ve kas fonksiyonlarında bozukluklara neden olduğunu belirtti.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:52
Diş eksiği olanlara kötü haber

Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “Dişlerin sağlıklı olması tüm vücut için ve aynı zamanda ruh sağlığı içinde önemli. Bakımsız ağız, eksik dişler, ağız kokusu gibi sorunlar kişinin özgüvenini zedeliyor aynı zamanda hayatını da olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

En büyük diş sorunlarından bir tanesinin diş eksikliği olduğunu ifade eden Diş Hekimi İlker Arslan, “Diş eksiklikleri konuşma güçlüğüne, estetik ve kas fonksiyonlarında bozukluklara neden oluyor. Diş kaybı genç yaşta ya da ileri yaşta herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Diş kaybının birçok nedeni vardır. Diş kayıplarının bazı nedenleri şunlardır; Diş eti hastalığı, diş sıkma, diyabet hastalığı, ağzı açık uyumak, hatalı dolgular, bazı kalsiyum önleyiciler, yanlış diş bakımı, kemoterapi” diye konuştu.

Diş eksikliğinin özellikle ağız çevresinde dudak ve yüzdeki çizgilerde derinleşmeye, dudak köşelerinin aşağı doğru düşmesine ve kişide mutsuz bir yüz görüntüsü oluşmasına neden olduğunu kaydeden Diş Hekimi İlker Arslan, diş eksikliklerinin nelere sebep olduğu hakkında şu bilgileri verdi:

“Beslenme bozukluğu. Konuşma bozukluğu. Psikolojik problemler (özgüvenin kaybolması, utangaçlık, gülümsememek, mutsuzluk). Ağız sağlığının bozulması(dişlerin konumlarının değişmesi, çürüme ve diş eti rahatsızlıkları). Eklem problemleri. Çiğneme problemlerinden dolayı mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları. Diş eksiklikleri tedavisinde geçmişten günümüze sabit köprülüler ve hareketli protezler kullanılıyor. Fakat son yıllarda uygulanmaya başlayan diş implantları, kaybedilen dişlerin yerine konmasında özellikle tavsiye ve tercih ediliyor. İmplant, eksik olan dişlerin tamamlanması için uygun maddelerden imal edilmiş yapay diş köklerinin çene kemiğine monte edilmesi işlemidir. Tek dişin eksik olduğu durumlarda komşu dişlere zarar vermeden uygulanabildiği gibi, çoklu diş eksikliğinin görüldüğü durumlarda da başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca tam dişsizlik söz konusu olduğunda da, her an ağızdan çıkmaya meyilli hareketleri protezlerin sabitlenmesi için de kullanılır. Ancak implant cerrahisi teknik açıdan hassas olduğundan tecrübeli hekimler tarafından yapılması önemlidir.”

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