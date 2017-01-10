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10 Ocak 2017 Salı 19:31

Diş Dolgusu Tarih Oluyor

Diş Dolgusu Tarih Oluyor
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Diş Dolgusu Tarih Oluyor
Bilim insanları, dişlerin 'çürük ilacıyla' kendi kendilerini tamir edebileceğini, böylece dolgu yaptırmaya gerek kalmayabileceğini belirtiyorlar.

İngiliz King's College Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, fareler üzerinde yaptıkları deneyde, bir çeşit kimyasalın diş özündeki hücreleri harekete geçirerek, ufak çürükleri tedavi edebileceğini keşfetti.

İLAÇLI SÜNGER DİŞ ÇUKURUNA YERLEŞTİRİLİYOR

Kullanılan yöntemde, biyolojik olarak çözünebilen bir sünger ilaca batırılıyor ve daha sonra diş çukuruna yerleştiriliyor. Bu da, diş özündeki kök hücre oluşumunu harekete geçirerek oyukları kapatabiliyor

'Science Reports' dergisinde yer alan çalışma sonucunda "tam, etkili ve doğal tedavi" elde edildi.

Dişler sınırlı ölçüde kendilerini yenileyebilir özelliklere sahipler. Dişler, diş minesinin altındaki katman olan dentini ince bir tabaka halinde yineleyebiliyorlar, ancak bu büyük diş çukurlarını doldurmaya yetmiyor.

KLASİK DOLGULARI SONRADAN DEĞİŞTİRMEK GEREKEBİLİYOR

Genellikle dişçiler, diş çürüğünü tedavi etmek için metal civa alaşımı (amalgam) veya toz cam ve porselen karışımıyla doldurmak zorundalar.

Bu dolguları bir kişinin tüm hayatı boyunca birkaç kez değiştirmek gerekebiliyor, bu yüzden araştırmacılar dişin kendini yenilemesini sağlayarak çürükleri doğal yollardan tedavi etmenin yolunu arıyorlar.

'Tideglusib' isimli ilacın diş özündeki kök hücre oluşumunu harekete geçirerek, bir farenin dişindeki 0.13 milimetrelik delikleri onarabildiğini buldular.

Dişteki çürüğe önce ilaca batırılmış bir sünger yerleştiriliyor, ardından üzerine koruyucu bir kaplama yapılıyor.

SÜNGERİN YERLEŞTİRİLDİĞİ YER MİNERALLE DOLUYOR

Araştırma ekibinde yer alan Profesör Paul Sharpe, BBC'ye yaptığı açıklamada "Sünger çözünebilir, işin en önemli noktası bu" diyor.

"Süngerin yerleştirildiği yer minerallerle doluyor, neticede dentin kendini yeniliyor, böylece ileride değiştirmeniz gerekecek bir dolguya gerek kalmıyor" dedi.

King's College Üniversitesi'ndeki ekip şimdi daha büyük oyukların tedavi edilip edilemeyeceğini araştırıyor.

'3 - 5 YIL ARASINDA KULLANIMA SOKULABİLİR'

Profesör Sharp, yakında yeni bir tedavinin mümkün hale gelebileceğini söylüyor:

"Çok uzun süreceğini sanmam, kendini yenilemeyi sağlayan tedavi yöntemleri arasında bu çocuk oyuncağı ve umarım 3 yıl ile 5 yıl arasında kullanıma sokulabilir."

BBC TÜRKÇE


 
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