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Diş çürüğüne karşı süt tüketin!

Ağız ve diş bakımının doğru yapılması kadar dengeli beslenme de diş sağlığının korunması için en önemli etkenlerden. Uzmanlar, 19-25 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle diş çürüklerinin önüne geçmek için hijyenden sonra kalsiyum ve fosfat bakımından zengin olan süt tüketimine dikkat çekiyor

Diş çürüğüne karşı süt tüketin!

Ağız ve diş bakımının doğru yapılması kadar dengeli beslenme de diş sağlığının korunması için en önemli etkenlerden. Uzmanlar, 19-25 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle diş çürüklerinin önüne geçmek için hijyenden sonra kalsiyum ve fosfat bakımından zengin olan süt tüketimine dikkat çekiyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:03
Diş çürüğüne karşı süt tüketin!

Günümüzün sık karşılaşılan sağlık sorunlarından olan diş çürükleri karbonhidratların ağızdaki bakterilerle karışması ve asit yapması sonucu başlıyor. 

Ağızda asit oluşumuna neden olan bakteriler, diş minesini aşındırarak çürüklere sebep oluyor.

Sütteki kalsiyum ve fosfat, diş yüzeyindeki mineral dokusunu yenilerken, tükürük ve plaklardaki kalsiyum miktarını da artırarak çürük oluşumunu engelliyor. Süt, 6.57PH değeri ile de diş çürüklerini engellemede önemli bir yer tutuyor.

Süt içtikten sonra da düzenli ağız hijyeninin sağlanması ile birlikte, düzenli süt tüketiminin diş çürüklerinin oluşumunu azalttığını belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Sütteki kalsiyum ve fosfor bu mikroorganizmalara doğal bir savunma sağlar” dedi.

İnanç, özellikle çocukların şeker tüketimlerinin fazla olduğunu bu sebeple günde 2 bardak süt içerek dişlerinde oluşabilecek çürüklerin önlenebileceğini,diş yüzeyindeki mineral kaybının giderilmesini ve yenilenmesini sağlayacağını belirtti.

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