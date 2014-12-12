Diş Ağrısı Neden Gece Başlar?

Diş ağrısı sebebiyle doktora başvurduğunuzda, doktorun size ilk sorduğu şey ağrıyı tarif etmeniz olacaktır. Peki diş ağrısı neden gece başlar ya da artar?





Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Sevgen Eralp anlatıyor...

Ağrı kişiden kişiye algıda değişiklik gösteren, tamamen kişisel bir kavramdır. Aynı uyaran bir kişiyi çok rahatsız ederken başka birinde en ufak bir sızıya bile sebep olmaz. Bunun asıl sebebi tabii ki ağrı eşiğinin kişiden kişiye değişkenlik göstermesidir.



Diş ağrısı da tam olarak böyledir. Ağrı eşiğinin düşük olduğu bireylerde, en ufak bir çürük başlangıcı bile ağrıya sebep olur. Kısa zamanda erken teşhisle tedavi edilir. Göreceli olmakla beraber bu aslında iyi bir şeydir. Ağrı eşiğinin yüksek olduğu bireylerde, çürük ilerler ama kişi çok az bir sızı hisseder. Tedavisini, müsaitlik durumuna göre erteler; ancak uzun süre ertelenen tedavi sebebiyle çürük aşırı ilerlemiş olabilir. Bir gece aniden zonklama şeklinde ağrılar başlar ve ağrı eşiği ne kadar yüksek olursa olsun, gece başlayan diş ağrısı hemen herkeste aynı şekilde etki yapar.

Burada akla gelen bir soru da vücudumuzun herhangi bir yerindeki yara gece ağrı yapmazken diş çürüğünün neden ağrı yaptığıdır. Vücudumuzda bulunan bütün sert dokuların üzeri örtülü ve dış ortamla ilişkileri yoktur; fakat dişlerimiz için durum çok farklıdır. Dişlerimiz, vücudumuzda hem kemik içinde kapalı ortamda hem de kemik dışında, dış ortamla ilişkide olan tek organdır. Dişin ağız içinde görünen kısmında çürük ve iltihaplar olurken kemik içinde bulunan kısımda iltihabın direne olması zorlaşıyor. Direne olamayan iltihap basınç ve zonklama şeklinde ağrıya sebep oluyor.



NEDEN GECE BAŞLAR?

Aslında ağrı kavramının geneline baktığımızda sadece diş ağrısı değil, vücutta meydana gelen bütün değişikliklerin acısı gece çıkıyor. Gece, gün ışığından faydalanma olmadığı için saat 03.00 civarında gün ışığından aldığımız fayda tamamen bitiyor. Vücutta hormonal değişiklikler başlıyor. Vücut metabolizması, bazal metabolizma dediğimiz en düşük seviyeye iniyor. Uyurken vücuttaki tek aktivite, hücrelerde yenilenme ve iyileşme oluyor. Kan hücreleri, problemli bölgelere hücum ederek yaraları onarmaya ve hücreleri yenilemeye çalışıyor.

Aslında buraya kadar her şey insana sistemin ne kadar güzel çalıştığını hatırlatıyor. Ancak sorun şu ki vücut bazal metabolizmaya geçtiğinde, dişlerimizde var olan bir çürüğü ya da diş etlerimizde var olan bir iltihabı onarmaya çalışırken problemli bölgenin etrafında, iyileştirici kan hücrelerinin miktarı oldukça artıyor ve o bölgede bir basınç ağrısına sebep oluyor. İşte bu kemik içinde sıkışan hücrelerin yaptığı basınç ağrısı, gecenin bir yarısı herkesi uyandırıyor.