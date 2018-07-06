banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99108
ALTIN
186.064
DOLAR
4.6019
STERLİN
6.1010
EURO
5.3856
Bakan hanım uyuyor mu?
BAKAN HANIM UYUYOR MU?
4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!
4 Köye Yarın 5 Saat...
Tukyu'da tutuklandı
TUKYU'DA TUTUKLANDI
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
ESKİ KUNDAKCI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner282

Dikkat! Uyku bozukluğu ani ölümle sonuçlanabilir

Uyku kalitesinin uzun süreli bozulmasının ciddi sorunlara yol açabileceğine değinen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, sorunun kalp ve akciğer yetmezliğine ve hatta ani ölümlere yol açabileceği konusunda uyardı. Peki sağlıklı ve kaliteli bir uyku için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Dikkat! Uyku bozukluğu ani ölümle sonuçlanabilir

Uyku kalitesinin uzun süreli bozulmasının ciddi sorunlara yol açabileceğine değinen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, sorunun kalp ve akciğer yetmezliğine ve hatta ani ölümlere yol açabileceği konusunda uyardı. Peki sağlıklı ve kaliteli bir uyku için nelere dikkat etmek gerekiyor?

06 Temmuz 2018 Cuma 11:00
Dikkat! Uyku bozukluğu ani ölümle sonuçlanabilir

“Uzun süreli kalitesiz uyku düzeni ve özellikle uyku apnesi gibi oksijen düşüklüğüne neden olan durumlar hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Bu durum fark edilmez ve tedavi edilmezse kalp ve akciğer yetmezliği hatta ani ölümlerle sonuçlanabilir” açıklamasını yapan Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, kalitesiz uykunun vücuttaki bütün sistemleri etkilediğine vurgu yaptı.

stres-shutter

Uyku bozuklukları dışarıdan bakıldığında ilgisiz gibi görünen birçok sorunun ve hastalığın altında yatan neden olabiliyor. Tek başına uykusuzluğun belli bir süreden sonra beyin için büyük bir stres ve yorgunluk kaynağı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Depresyon, anksiyete, öğrenme ve konsantrasyon bozuklukları başlar. Hasta uykusuzluk çekeceğim korkusu ile yattığında ise bir kısır döngüye girer ve sorun gittikçe uzar” dedi. Hastanın uyku sırasında yaşadığı uyku apnesi, periyodik bacak hareketleri, uyku davranış bozuklukları gibi durumların ise uykunun kalitesini bozduğunu anlatan Prof. Dr. Kütükçü, “Bu durum hastanın yorgun uyanmasına, gündüz uyuklamasına, bellek bozuklukları ve baş ağrısına, cinsel isteksizliğe, gece sık idrara çıkma gibi sorunlara da yol açabilir” diye konuştu.

UYKU APNESİ SADECE KİLOLU KİŞİLERDE Mİ GÖRÜLÜYOR?

Yaygın kanının aksine sadece kilolu kişilerde değil zayıflarda da uyku apne sendromunun görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Özellikle anatomik olarak boyun çapı geniş, çenesi küçük, bademcikleri ya da küçük dili büyük ya da son zamanlarda hızlı kilo almış kişilerde uyku apne sorunu görülebilir. Uykuda davranış bozuklukları yani parasomniler ise çocuklarda daha sık olmakla birlikte herkeste görülebilir” şeklinde konuştu.

UYKU CHEK-UP’I YAPTIRIN

Uyku check-up'ı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Öncelikle hasta bir nörolog tarafından dinleniyor ve muayene ediliyor. Hastanın uyku ile ilgili olabilecek şikayetleri göz önüne alınarak ‘polisomnografi' denilen bir gecelik uyku incelemesine alınıyor. Hastanın uykusu klinikte özel olarak hazırlanan odada tüm gece elektrodlar yardımıyla değerlendiriliyor. Bu araştırma ile uyku sırasında hastanın varsa yaşadığı sorunlar tespit edilip tedavi sürecine başlanıyor” dedi.

SAĞLIKLI UYKU ÖNERİLERİ

Sağlıklı bir uyku için uyku hijyeninin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Öncelikle uyku saatleri bir düzene oturtulmalı ve tatiller de dahil olmak üzere aynı saatlerde yatıp kalkılmalı” dedi. Uyku süresi ihtiyacının kişiden kişiye göre değiştiğini ve uzun uykucular ya da kısa uyuyanlar gibi bir ayrım olmakla birlikte en az 6-7 saatlik bir uykunun gerekli olduğunu belirten Prof. Kütükçü, sağlıklı bir uyku için şu önerilerde bulundu:

Yatak odası serin ve karanlık olmalı.Sadece uyku geldiğinde yatağa gitmek, yatakta çalışmamak, yemek yememek ya da düşünmek için yatakta yatılmamalı. Uykunuz kaçtığında hemen kalkıp daha sakinleştirici bir şeyler yapıp uykunuz gelince yatağa dönmek daha rahat uykuya dalmayı sağlar.

Uykudan 2-3 saat öncesinde egzersiz yapılmamalı, sigara ya da kafeinli içecekler içmemeli ve ağır yemekler yenmemeli.
Uykuyu en sık bozan etkenlerden biri de strestir. Bunun için gece rahatlayıcı bir aktivite sonrası uyumak ve baş edilemeyen stresli dönemlerde ise vakit kaybetmeden bir psikiyatriste görünmek önemli.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arpacık çıktığında sakın bunları yapmayın!
Arpacık çıktığında sakın bunları yapmayın!
Yemek seçen çocuklara dikkat
Yemek seçen çocuklara dikkat
Yaz aylarında bu besinlere dikkat
Yaz aylarında bu besinlere dikkat
Güneşin zararlı ışınlarına karşı 10 önemli kural!
Güneşin zararlı ışınlarına karşı 10 önemli kural!
Deniz ve havuza girenler dikkat!
Deniz ve havuza girenler dikkat!
Vücudun kanserli hücreleri ‘yemesini’ sağlayan ilaç üretildi
Vücudun kanserli hücreleri ‘yemesini’ sağlayan ilaç üretildi
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Dikkat! Ağzı açık uyuyorsa...
Dikkat! Ağzı açık uyuyorsa...
Hastalık hastası olma durumuna dikkat
Hastalık hastası olma durumuna dikkat
İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı
İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim