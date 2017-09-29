Sağlık:
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29 Eylül 2017 Cuma 19:11

DİKKAT! Uçan Balonlarda Ölümcül Tehlike...

DİKKAT! Uçan Balonlarda Ölümcül Tehlike...

DİKKAT! Uçan Balonlarda Ölümcül Tehlike...
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Uçan balonlar, çocukların vazgeçilmez eğlenceleri arasında ancak Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Berna Kömürcüoğlu’na göre, uçan balonların içine doldurulan helyum gazının solunması ölümlere neden olabilir.

Helyum gazının yanıcı ve patlayıcı olmamasına rağmen, solunmasının ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, helyum gazının solunmasının vücuttaki oksijen miktarını düşürerek ölümlere yol açabildiğini söyledi.

Uçan balonların içini doldurmakta kullanılan helyumun aslında nontoksik bir gaz olduğunu söyleyen Kömürcüoğlu, “Yanıcı değil, patlayıcı değil, toksik değil. Ama bunun çocuklarda solunmasının ciddi zararları var. Bu gaz oksijenle yarışıyor. Oksijenin alması gereken yeri bu gaz alıyor. Yani vücuttaki oksijenin yerine alarak ciddi yan etkiler oluşturuyor. Bazı televizyon programlarında bu gazların solunması ve insanın sesinin değişmesi komedi unsuru olarak kullanılıyor. Ancak uzun süre solunmasının ciddi yan etkileri var" dedi.

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VERİR”

Bu tarz gazların zehirli olmamasının zararlı olmayacağı anlamına gelmeyeceğini belirten şu uyarılarda bulundu:

"Helyum havadan hafif ve oksijenden daha kolay vücudumuza giriyor. Uzun süre solunduğunda vücuttaki oksijen miktarını en aza indiriyor. Bu erişkinlerde açık alanlarda birkaç dakika solunması seste komiklikler oluşturabiliyor ama 5 yaş altı çocuklarda vücuttaki oksijeni tamamen bitirip hipoksi dediğimiz vücudun aşırı oksijensizlikten bayılmasına hatta ölümlere sebep olabiliyor. Çünkü aşırı oksijensizlik bizim alveollerimizde çatlamalara ve kanamalara yol açıyor. Bu alveoler kanamalar akut respiratuar distres sendromu (ARDS) dediğimiz solunum yetmezliğine ve beynin oksijensiz kalmasına sebep oluyor.”

“BALONLARIN İÇİNDEKİ GAZA DİKKAT EDİLMELİ”
Alışveriş merkezilerinde, okul önlerinde satılan balonların içindeki gazlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzman, "Bir de bu balonların patlaması sonucu vücutta meydana gelen yanıklar var. Şunu unutmamak gerekir; helyum yanıcı bir gaz değildir. Bazı kişiler helyum yerine hidrojen gazı dolduruyor balonlara. Böyle olunca balonlar patlayınca vücutta yanıklar meydana gelebiliyor. O yüzden gazın helyum olmasına dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.


 
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