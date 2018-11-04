Dikkat! 'Ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'

Bu alanda yapılan en büyük araştırmalardan birini gerçekleştiren bilim insanları,İngiltere'de doktorlarda kaydı bulunan 2 milyon kişiyi inceledi.

Araştırmacılar, 40 yaşın üzerinde ve beden kitle endeksinin normal aralığının üst sınırına yakın kişilerin ölüm riski en düşük grup olduğunu buldu. Endekste 18,5 ile 25 arası normal aralık olarak tanımlanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yaşam beklentisi en kısa olan gruplar ise beden kitle endeksinin alt ve üst uçlarında yer alan kişiler.

Doktorlar bir kişinin obez olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolunun beden kitle endeksini kullanmak olduğunu düşünüyor.

Beden kitle endeksi normal aralıkta olan kişilerle kıyaslandığında obez erkek ve kadınların yaşam beklentisi sırasıyla 4,2 ve 3,5 yıl daha kısa.

Çok zayıf kişilerin yaşam beklentileri ise erkeklerde 4,3, kadınlarda ise 4,5 yıl daha az.

Araştırma sonucunda beden kitle endeksinin trafik kazaları dışında her türlü ölüm sebebiyle ilişkili olduğu bulundu. Buna kanser, kalp-damar ve solunum yolları hastalıkları da dahil.