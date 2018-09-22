Dikkat! Körlüğe neden olabilir

Londra'daki Moorfields Göz Hastenesi uzmanlarına göre, önlenebilir bir hastalık olan "Acanthamoeba keratitis" adlı enfeksiyon gözün ön yüzünde enflamasyona neden oluyor ve en fazla risk altında olanlar kontakt lens kullanıcıları.

'Lenslerle duş alınmamalı, yüzülmemeli'

Lensleri çıkarıp takarken hijjen kurallarına dikkat edilmemesi enfeksiyonun bulaşması riskini artırıyor. Lenslerle duş alınması ya da yüzülmesi de risk faktörleri arasında.

Enfeksiyona yakalanan hastaların görme yeteneklerini yüzde 25 oranında kaybettiği ya da tamamen kör oldukları belirtiliyor.

Independent sitesinin haberine göre Moorfields Göz Hastanesi uzmanları enfeksiyon vakalarının 2011'den bu yana kaygı verici şekilde arttığına dikkat çekti.