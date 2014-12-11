Dikkat! Kısırlık Yapıyor





Diyarbakır Veni Vidi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Medikal Akupunkturist Doç. Dr. Hakan Çoksüer, enerji içeceklerinin kısırlığa neden olduğunun uyarısında bulundu.



Enerji içeceklerinin temel maddelerinin kafein, taurin ve glukuronolakton olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çoksuer, piyasaya çıkan bazı yeni ürünlerin, haşhaş tohumu özü veya efedrin de içerdiğini dile getirdi. Doç. Dr. Çoksüer, kafeinin merkezi sinir sistemine etki ederek, beyne giden ve beyinden gelen mesajları hızlandırdığını, böylece kişinin daha uyanık ve aktif olmasını sağlayan bir uyarıcı olduğunu söyledi.



Yüksek doz kafein kadınlarda üremeyi tehlikeye sokuyor



Doç. Dr. Çoksüer, yapılan araştırmalarda kadınların yüksek dozda kafein tüketmelerinin üreme yetersizliğine neden olduğunun ifade ederek "Kafein, taurin ve glukuronolakton vücutta doğal olarak bulunuyorlar; ama asıl sorun bu maddelerin enerji içeceklerinde daha yüksek dozlarda bulunmasıdır. İçeceklerinin fazla miktarda tüketilmesi, kafein zehirlenmesi riskini artırıyor. Kafeinin gelişim halindeki beyni etkileyebilir ve vücuttaki bağışıklığın azalmasına sebep olabilir. Avrupa’nın beş ülkesinde yürütülen çok merkezli bir çalışmada yüksek doz kafein tüketen kadınlarda üreme yetersizliği riskinin arttığı belirlenmiştir. Kafein tüketiminin, spontan abortus, endometriozis ve tubal yetersizlikler ile ilişkili olduğu saptanmıştır" dedi.



Enerji içeceğinin, gebe kalma süresini uzattığına dikkat çeken Doç. Dr. Çoksüer "Kafeinin, kadınlarda hormon düzeyinin değişikliğine bağlı olarak korpus luteum ve ovulasyon fonksiyonlarını hedef alarak üremeyi olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Aynı zamanda kafein kadınlarda estrojen düzeyinin erken dönemde yükselmesi ile de ilişkilidir. Enerji içeceği, kadınlarda hormonal dalgalanmalara neden olarak yumurta kalitesini düşürmekte ve rahim zarının tutunma kabiliyetini azaltmaktadır. Ayrıca erkekte,testosteron hormonunu azaltarak sperm sayısını ve hareketini önemli derecede azaltmaktadır" diye konuştu.



Hamile, emziren kadınlar ve anne adayları dikkat



Kafeinin hamile kadınlarda kan dolaşımı yoluyla bebeğe geçtiğini ve rahim damarlarının daralmasına yol açarak bebeğe giden besin maddeleri ve oksijeni kısıtladığını aktaran Doç. Dr. Çoksüer, "Bunun nedeni fazla dozda kafeinin düşük, zor doğum ve kilosu normalden az bebek doğurma risklerini artırmasıdır. Hamile özellikle de gebeliğin ilk üç ayında kadınlar enerji içeceklerinden uzak durmalıdır. Emzirmedöneminde de kana karışan kafein, anne sütü aracılığıyla bebeğe geçer. Yüksek doz kafein kullanımına bağlı olarak annelerin emzirdiği bebeklerde, uyku sorunları ve çeşitli rahatsızlıklar görülebilir. Onun için hem gebelikte hem emzirme döneminde hem de anne olmayı düşünen kişiler enerji içeceğinden uzak durmalıdır" şeklinde konuştu.