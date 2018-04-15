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Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!

Kilo vermek deyince akla ilk olarak düzenli diyet yapmak geliyor. Ancak diyete başlamadan önce kişinin kendi vücuduna dair bir takım ipuçlarını bilmesini gerektiğini belirten Uz. Dr. Pınar Alarslan, "Gözardı edilen bazı rahatsızlıklar kilo vermemizi engelleyip motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. Bu sebeple özellikle diyet öncesi hormon testlerinin yaptırılması gerekmektedir" dedi.

Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!

Kilo vermek deyince akla ilk olarak düzenli diyet yapmak geliyor. Ancak diyete başlamadan önce kişinin kendi vücuduna dair bir takım ipuçlarını bilmesini gerektiğini belirten Uz. Dr. Pınar Alarslan, "Gözardı edilen bazı rahatsızlıklar kilo vermemizi engelleyip motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. Bu sebeple özellikle diyet öncesi hormon testlerinin yaptırılması gerekmektedir" dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 22:42
Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!
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Düzenli diyet ve egzersize rağmen kilo vermekte zorlanılıyorsa bunun endokrin problemlerden kaynaklanabileceğini kaydeden Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği’nden Uz. Dr. Pınar Alarslan, kilo verememenin hormonal nedenlerini şöyle açıkladı: “Hashimoto hastalığı ya da tiroid ameliyatı sonrası hipotiroidi gelişebilir. Hipotiroidi de ödem, kilo alımı, adet düzensizliği, kabızlık yapabilir. Tanı tiroid hormon testleriyle konulup tedavide tiroid hormon preparatı kullanılır.

İNSÜLİN DİRENCİ

İnsülin direnci kilo verememenin en sık nedenlerinden birisidir. Genetik kökenli, metabolik sendrom ya da polikistik over hastalığından kaynaklanabilir. Karın ve bel çevresinde yağlanma, sık acıkma atakları, yemek sonrası halsizlik gibi şikayetlere sebep olabilir. Tanı insülin ve kan şekeri düzeyi ölçülerek konulabilir. Hastalar diyet egzersiz ve ilaç tedavisinden fayda görür ve tedavi edilmezse diyabete ilerleyebilir. Böbreküstü bezinden aşırı kortizol hormonu salgılanması cushing sendromu olarak bilinir. Aşırı kortizol salgısı kilo alımı, insülin direnci, kan şekeri ve tansiyon yükselmesi, adet düzensizliği, tüylenme artışına sebep olabilir.

PROLAKTİN HORMON FAZLALIĞI

Prolaktin hormon fazlalığı da kilo verememenin nedenleri arasındadır. Prolaktin hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Kadınlarda memeden süt gelmesi, adet düzensizliği yaparken, erkeklerde daha çok cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Büyüme hormonunun hipofiz bezinde adenom olmasına bağlı fazla çalışması da tüm organların ve boyun orantısız büyümesine, kilo artışına, şeker hastalığı ve kalp hastalığı riskinin artmasına sebep olur. “Ayrıca Alarslan, D vitamini, kalsiyum, selenyum ve magnezyum, demir, B12, omega-3 eksikliğinin de kilo vermede zorlanmaya sebep olabileceğini söyledi. 

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