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Dikkat! Kanser riskini azaltıyor

12 bin kişide yapılan araştırmaya göre, yüksek D vitamini seviyesi özellikle kadınlarda kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor.

Dikkat! Kanser riskini azaltıyor

12 bin kişide yapılan araştırmaya göre, yüksek D vitamini seviyesi özellikle kadınlarda kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:39
Dikkat! Kanser riskini azaltıyor

D vitamini düzeyi yüksek olan kişilerin kalın bağırsak kanserine yakalanma oranın daha düşük olduğu tespit edildi.

Bilim haberlerinin yer aldığı "Scienceblog" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, D vitamini düzeyi yüksek olan özellikle kadınlar, daha düşük kalın bağırsak kanseri riski taşıyor.

Aralarında Harvard Üniversitesi, Chan Halk Sağlığı Okulu, Ulusal Kanser Enstitüsü veAmerika Kanser Topluluğunun da bulunduğu 20'nin üzerinde kurumdan araştırmacılar, ABD, Avrupa ve Asya'dan 12 bin kişi üzerinde yaptıkları çalışmaları birleştirdi.

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Araştırma, kolon kanserinin önlenmesi için optimal D vitamini seviyesinin, tavsiye edilen günlük 600 üniteden daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, D vitamini seviyesi tavsiye edilen konsantrasyonun üzerinde olan insanların kalın bağırsak kanserine yakalanma oranın yüzde 22 daha az olduğu tespit edildi.

Hangi seviyenin optimal düzey olduğu ise henüz bilinmiyor.

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