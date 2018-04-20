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Dikkat! Kahvaltıda yumurta ve kivi...

Havaların ısınmasıyla birlikte artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik, depresif ruh hali, bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. Bahar yorgunluğunu çabuk atlatmayı sağlayan gıdalar hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, kahvaltıda yumurtayla kivi yenmesini tavsiye etti.

Dikkat! Kahvaltıda yumurta ve kivi...

Havaların ısınmasıyla birlikte artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik, depresif ruh hali, bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. Bahar yorgunluğunu çabuk atlatmayı sağlayan gıdalar hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, kahvaltıda yumurtayla kivi yenmesini tavsiye etti.

20 Nisan 2018 Cuma 23:28
Dikkat! Kahvaltıda yumurta ve kivi...

Bahar yorgunluğunu azaltmak ve baharın tadını çıkarmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini ifade eden Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, “Her mevsim geçişinde yaşanan yorgunluk bahar aylarında kendini daha ağır hissettirirken, kişide uyku hali, ağrılar, halsizlik, depresif ruh hali görülür. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 2-2,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir” diye konuştu.

Yumurtanın anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örtüsüne sahip olduğunu belirten Ciğerli, “Anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örüntüsüne sahip besin öğesidir. İyi ve kaliteli demir deposudur. Vücutta demir eksikliğine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomlarınız varsa bu durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur. Ayrıca çilek de su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir” dedi.

Ananas, kivi, avokado enerji deposu

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Ananas, kivi ve avokadonun da önemli meyvelerden olduğunu dile getiren Ciğerli, “Ananas, özellikle diyet yapılan dönemlerde ödem atıcı özelliğinden dolayı sıklıkla tüketilmesi önerilir. Lifli yapıda olduğu için bağırsakları çalıştırır ve uzun süre tokluk sağlar. İçerdiği C vitamini miktarı yüksektir. Yapısında bulunan B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alır. Kivide ise C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırır ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Demir içeriği yüksek besinlerle tüketildiğinde vücudun demir emilimini artırır. Mesela kahvaltıda yumurta ile birlikte kivi tüketilebilir. Avokadoya gelecek olursak bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Avokado, omega-6 yağ asitleri içerir ve omega-9 yağ asitlerinden zengindir. Kilo vermeye yardımcı olup aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir” ifadelerini kullandı.

Yorgunluğa karşı savaşan besinler

Ceviz, fındık ve bademin de yorgunluğa savaş açan besinler olduğunun altını çizen Ciğerli, “İhtiva ettikleri magnezyum, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri sayesinde yorgunluğa karşı adeta savaşan besinlerdir. Özellikle antioksidan etkisi olan E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Halk arasında karaciğer dostu olarak bilinen enginar içerdiği A, C, niasin, potasyum ve posa sayesinde kişinin zinde olmasını sağlar. Toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Bu sayede bahar yorgunluğuna karşı enerjik hissetmenize yardımcı olur. Semizotu ise sebzeler arasında omega-3 yağ asitlerinden en zengin besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bahar yorgunluğuna iyi gelir. Vücudumuzun demir ve kalsiyum depolarının dolu olmasına katkı sağlar. Ayrıca folik asit ve potasyum açısından zengin olduğu için yorgunluğu önleyip, baharı daha enerjik geçirmenizi sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalara göre probiyotik besinlerin tüketilmesi mevsim geçişlerine karşı toleransı yükseltir” dedi 

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