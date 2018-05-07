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Dikkat! İnsandan insana hastalık taşıyabiliyorlar

Geleneksel ve tamamlayıcı tıbba yönelik çalışmaların ardından vatandaşların bilinçsizce sülük tedavisine yöneldiğini belirten uzmanlar, “balık alır gibi sülük alınmayacağını, sülüklerin insandan insana hastalık taşıyabileceğini’ söyledi

Dikkat! İnsandan insana hastalık taşıyabiliyorlar

Geleneksel ve tamamlayıcı tıbba yönelik çalışmaların ardından vatandaşların bilinçsizce sülük tedavisine yöneldiğini belirten uzmanlar, “balık alır gibi sülük alınmayacağını, sülüklerin insandan insana hastalık taşıyabileceğini’ söyledi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:52
Dikkat! İnsandan insana hastalık taşıyabiliyorlar

Sağlık Bakanlığı’nın geleneksel ve tamamlayıcı tıbba (GETAT) yönelik çalışmalarının ardından, hacamat ve sülük tedavilerine ilgi arttı. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Bolyu'nun haberine göre; uzmanlar, vatandaşları merdivenaltı hacamat ve sülük tedavisi yapanlarla ilgili “ Sağlık Bakanlığı GETAT’ın hekimle uygulanması gerektiğini vurguluyor, kendi başınıza iş yapmayın” diye uyardı.

Uzmanlar, GETAT uygulamalarıyla ilgili bilimsel çalışmaların başlaması sonrası artan talebi fırsata çevirmek isteyenler hakkında şunları söyledi...

‘HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR’

Fırat Ünv. Su Ürün. Yetiş. Böl. Prof. Dr. Naim SAĞLAM:

Son dönemde inanılmaz talep var ancak Türkiye’de sülük yetiştiren bir çiftlik bulunuyor. Vatandaş, balık pazarlarından sülük alıyor. Balık alır gibi sülük alınmaz. Bir sülüğün üretiminden şifa olarak kullanıldığı aşamaya kadar defalarca kontrolden geçmesi gerekir. Sülük kanla beslenen bir hayvan ve toprak havuzlarda yetiştiriliyor. Beslendikleri kanlar mezbahadan alınıyor ancak tescillendikten sonra sülüklere veriliyor. Dünya sülük piyasasının yüzde 80’i Türkiye’de. Satıcılar, doğadan topladıkları sülükleri satıyor ya da biyo kaçakçılık yapılıyor. Bu canlıların nesli tükeniyor, 20 yıl içinde sülük bulamayacağız. Sülük, bir insandan aldığı hastalığı başka birine bulaştırabilir. Ya da başka hayvanlardan emdiği kandaki hastalıkları insanlara bulaştırabilir. Ölümlere neden olabilir. Bakanlığın ve hekimlerin uyarılarını dinlemek şart.

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