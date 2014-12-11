Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Dikkat Enerji İçecekleri..

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer,

Dikkat Enerji İçecekleri..

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer,

11 Aralık 2014 Perşembe 17:43
Dikkat Enerji İçecekleri..
banner238

Enerji içecekleri kısırlığa neden oluyor!
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, enerji içeceklerinin kadın ve erkeklerde kısırlığa neden olduğunu söyledi


Diyarbakır Veni Vidi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Medikal Akupunkturist Doç. Dr. Hakan Çoksüer, enerji içeceklerinin kısırlığa neden olduğunun uyarısında bulundu.
Enerji içeceklerinin temel maddelerinin kafein, taurin ve glukuronolakton olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çoksuer, piyasaya çıkan bazı yeni ürünlerin, haşhaş tohumu özü veya efedrin de içerdiğini dile getirdi. Doç. Dr. Çoksüer, kafeinin merkezi sinir sistemine etki ederek, beyne giden ve beyinden gelen mesajları hızlandırdığını, böylece kişinin daha uyanık ve aktif olmasını sağlayan bir uyarıcı olduğunu söyledi.
YÜKSEK DOZ KAFEİN KADINLARDA ÜREMEYİ TEHLİKEYE SOKUYOR
Doç. Dr. Çoksüer, yapılan araştırmalarda kadınların yüksek dozda kafein tüketmelerinin üreme yetersizliğine neden olduğunun ifade ederek "Kafein, taurin ve glukuronolakton vücutta doğal olarak bulunuyorlar; ama asıl sorun bu maddelerin enerji içeceklerinde daha yüksek dozlarda bulunmasıdır. İçeceklerinin fazla miktarda tüketilmesi, kafein zehirlenmesi riskini artırıyor. Kafeinin gelişim halindeki beyni etkileyebilir ve vücuttaki bağışıklığın azalmasına sebep olabilir. Avrupa’nın beş ülkesinde yürütülen çok merkezli bir çalışmada yüksek doz kafein tüketen kadınlarda üreme yetersizliği riskinin arttığı belirlenmiştir. Kafein tüketiminin, spontan abortus, endometriozis ve tubal yetersizlikler ile ilişkili olduğu saptanmıştır" dedi.
Enerji içeceğinin, gebe kalma süresini uzattığına dikkat çeken Doç. Dr. Çoksüer "Kafeinin, kadınlarda hormon düzeyinin değişikliğine bağlı olarak korpus luteum ve ovulasyon fonksiyonlarını hedef alarak üremeyi olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Aynı zamanda kafein kadınlarda estrojen düzeyinin erken dönemde yükselmesi ile de ilişkilidir. Enerji içeceği, kadınlarda hormonal dalgalanmalara neden olarak yumurta kalitesini düşürmekte ve rahim zarının tutunma kabiliyetini azaltmaktadır. Ayrıca erkekte, testosteron hormonunu azaltarak sperm sayısını ve hareketini önemli derecede azaltmaktadır" diye konuştu.
HAMİLELER, EMZİREN KADINLAR VE ANNE ADAYLARI DİKKAT!
Kafeinin hamile kadınlarda kan dolaşımı yoluyla bebeğe geçtiğini ve rahim damarlarının daralmasına yol açarak bebeğe giden besin maddeleri ve oksijeni kısıtladığını aktaran Doç. Dr. Çoksüer, "Bunun nedeni fazla dozda kafeinin düşük, zor doğum ve kilosu normalden az bebek doğurma risklerini artırmasıdır. Hamile özellikle de gebeliğin ilk üç ayında kadınlar enerji içeceklerinden uzak durmalıdır. Emzirme döneminde de kana karışan kafein, anne sütü aracılığıyla bebeğe geçer. Yüksek doz kafein kullanımına bağlı olarak annelerin emzirdiği bebeklerde, uyku sorunları ve çeşitli rahatsızlıklar görülebilir. Onun için hem gebelikte hem emzirme döneminde hem de anne olmayı düşünen kişiler enerji içeceğinden uzak durmalıdır" şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 11.12.2014 17:44
Anahtar Kelimeler:
Kadın Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan ÇoksüerEnerji Içeceklerinin Kadın Ve Erkeklerde Kısırlığa Neden Olduğunu Söyledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim