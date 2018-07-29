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Dikkat! Doktorlar uyarıyor...

Dermatoloji Uzmanı Doktor Necla Eryılmaz, böcek sokmalarına karşı dikkat edilmesini isteyerek bazı uyarılarda bulundu.

Dikkat! Doktorlar uyarıyor...

Dermatoloji Uzmanı Doktor Necla Eryılmaz, böcek sokmalarına karşı dikkat edilmesini isteyerek bazı uyarılarda bulundu.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:02
Dikkat! Doktorlar uyarıyor...

Zararsız pek çok böcek türü yanında insanlarda farklı reaksiyonlara yol açan böcek ısırıkları ile ilkbahardan başlayarak kış aylarına kadar çok sık karşılaşıldığını kaydeden Necla Eryılmaz, “Sadece kırsal kesimde yaşayanlarda değil özellikle hafta sonları piknik veya park gezileri sonrası toplumun her kesiminden polikliniğe başvuran ısırık vakalarında artış olur. Böcekler genellikle kendilerini savunma amacıyla insanları soksalar da, bazı böcek türleri beslenme amacıyla da insanları ısırabilmektedir. Böcek ısırıkları değişik böcek türleri nedeniyle farklı cilt veya sistemik bulgularla karşımıza çıkabildiği gibi, aynı böcek kişilerde de farklı bulgulara yol açabilir. Böcek sokması, genellikle ciltte hafif kızarıklık kaşıntı gibi geçici rahatsızlığa yol açsa da, böceğin türüne göre bu ısırıklar bazen ciddi sağlık problemlerine ve çok nadiren de ölüme sebep olabilir” dedi.

Böcek ısırığı belirtileri

Uzman Doktor Eryılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü; “Böcek sokmalarında böceğin türüne göre değişiklik gösterse de en sık etkilenen bölgede kızarıklık, ağrı, şişme ve yanma gibi lokal bulgularla karşılaşılır. Daha nadiren tüm vücudu etkileyen kızarıklık, kaşıntı, karın ağrısı, kusma, ishal, göğüste sıkışma hissi, nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, dilde şişlik gibi sistemik bulgular da olabilir. Örümcek ısırıklarında olduğu gibi bazen şiddetli cilt bulgularıyla birlikte hayatı tehdit edici boyutlara ulaşır. Arı sokmasında olduğu gibi dakikalar içinde müdahale gerektirebilir. Basit ısırıklarda böcek türünü tespit etmek genelde zordur ve önemi de yoktur. Sivrisinek, karınca, pire gibi ısırıklarda semptomatik tedavi yeterlidir. Arı sokmalarında kişinin aşırı duyarlılığı yoksa basit ısırık olarak tedavi alır fakat dakikalar içinde hayatı tehdit eden anaflaktik reaksiyon açısından dikkatli olunmalıdır. Örümcek, akrep ve yılan gibi zehirli türleri de olabilen böcek ısırıklarında ise her zaman mutlaka hastaneye acilen başvurmak gerekir. Bunlar çok ciddi sağlık sorunlara yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir.”

“Böcekler bazen bulaşıcı hastalıkların taşıyıcısı olabilir”

Necla Eryılmaz, böceklerin bulaşıcı hastalık taşıyabileceğini hatırlatarak, böcek sokması sonrası bulantı, baş dönmesi, kalp atışında düzensizlik, solunum güçlüğü hissedenlerin mutlaka hastaneye müracaat etmesini istedi. Eryılmaz, “Kene ısırığı ülkemizde de bazı bölgelerde olduğu gibi Kırım Kongo hastalığı açısından önem taşır. Özellikle riskli bölgeler olmak üzere kene hastanede çıkarılıp hasta takibe alınmalıdır. Ayrıca lyme hastalığı adı verilen yıllarca sürebilen bir hastalığa yol açabilir. Ülkemizde sık görülmese de sivrisinekler sıtma mikrobu taşıyıp ısırık ile sıtma hastalığına veya son yıllarda sık karşılaştığımız şark çıbanı adı verilen kronik cilt yaralarına yol açabilir. Böcek sokmasında tespit edilebiliyorsa ne ısırdı araştırılmalı. Bu özellikle akrep, yılan, arı, kene gibi ciddi durumlara yol açabilecek ısırıklar için önem taşır. Isırığın nasıl göründüğüne ve semptomlara bakın. Bu da yine böceğin türünü tespit etmenize yardımcı olacaktır. Her böcek sokması doktora gitmeyi gerektirmez. Ancak rahatsız edici şikayetler ve huzursuzluk, endişe varsa, bulantı, baş dönmesi, kalp atışında düzensizlik, solunum güçlüğü, ciltte aşırı reaksiyon, morarma, çevreye hızla genişleme durumları yaşıyorsanız zaman kaybetmeden doktora başvurmakta fayda vardır” şeklinde konuştu.

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