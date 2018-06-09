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Dikkat! Bu alışkanlıklar kör ediyor...

Sigara içmenin gözleri olumsuz etkilediğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, sigara kullanımının göz hastalıklarından katarakt ve sarı nokta oluşumunda oldukça etkili olduğunu kaydetti. Op. Dr. Atabay, "Hastalarımıza sigara içmemeleri ve içilen alanda bulunmamaları konusunda uyarılarda bulunmaktayız” diye konuştu

Dikkat! Bu alışkanlıklar kör ediyor...

Sigara içmenin gözleri olumsuz etkilediğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, sigara kullanımının göz hastalıklarından katarakt ve sarı nokta oluşumunda oldukça etkili olduğunu kaydetti. Op. Dr. Atabay, "Hastalarımıza sigara içmemeleri ve içilen alanda bulunmamaları konusunda uyarılarda bulunmaktayız” diye konuştu

09 Haziran 2018 Cumartesi 18:31
Dikkat! Bu alışkanlıklar kör ediyor...

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, fazla sigara içmenin gözleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Op. Dr. Atabay, “Gözlerimiz bilindiği üzere vücudumuzun küçük olduğu kadar en hassas organlarından bir tanesidir. Hayatın her döneminde sağlık açısından devamlı kontrol edilmesi gereken gözlerimiz özellikle ileri yaşlarda hastalıklara daha açık hale gelmektedir. Katarakt ve sarı nokta hastalığı özellikle 50 yaş üzeri hastalarımızda sıklıkla görülebilen durumlardır. Bu hastalıklara zemin oluşturan sorunlar sıklıkla yaş faktörü olarak görülse de toksik dış etkenlere maruziyet daha fazla önem taşımaktadır” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ GÖRME BOZUKLUĞUNA NEDEN OLABİLİR

Özellikle sigara kullanımının göz hastalıklarından katarakt ve sarı nokta oluşumunda oldukça etkili olduğunu kaydeden Op. Dr. Atabay, “Göz damarları göz retina hücrelerinin beslenmesi ve toksik maddelerin uzaklaştırılmasında görevlidir. Göz damarlarının sigara gibi toksik etkiler nedeniyle tıkanıklıklara maruz kalması göz retina hücrelerinin erken ölümleri ile meydana gelen sarı nokta hastalığına neden olmaktadır. Ve sonuçta geri dönüşümsüz görme bozuklukları görülmektedir. Ayrıca göz merceğinin doğal denge metabolizmasına etkili olmakla birlikte erken dönemde katarakt oluşumuna neden olmaktadır. Tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabilmektedir. Sigara içilmese bile sigara içilen bölgede bulunmak da içmiş kadar zararlı olmaktadır. Bu nedenle hastalarımıza sigara içmemeleri ve içilen alanda bulunmamaları konusunda uyarılarda bulunmaktayız” diye konuştu.

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ALKOL GÖZÜ İŞTE BÖYLE ETKİLİYOR

Ayrıca sigaranın dumanlı ortamlarda gözde konjonktivit, enfeksiyon ve göz kuruluğuna neden olduğunu kaydeden Dr. Atabay, “Göz sağlığını her anlamda bozmaktadır. Alkolkullanımının da göz üzerine etkileri fazlasıyla olmaktadır. Alkol özellikle beyin üzerine etkilidir ve sinir sisteminde yavaşlama ve tahribat yapmaktadır. Gözlerimiz de beynin bir uzantısı olduğu ve sinir sisteminden oluştuğu için özellikle görme üzerine etkileri mevcuttur. Alkol kullanımı ile sinir hücrelerinde yavaşlama ve görsel algının bozulması meydana gelir, kronik kullanımlar sonucu gözü inerve den sinirlerde fonksiyon kayıpları meydana gelir. Kalitesiz alkol kullanımına bağlı metil alkol zehirlenmesi olarak bilinen durumda ise her iki gözde ani körlük gelişimleri ve geri dönüşü olmayan körlükler olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

TOKSİK ETKEN ORTADAN KALDIRILMALI

Uyuşturucu madde kullanımı ile de gözde zararlar oluşabileceğini belirten Dr. Atabay, “Bunlar göz kas felçleri ile şaşılık oluşması olabildiği gibi gözbebeğinde büyüme veya küçülme şeklinde olabilmektedir. Ayrıca gece körlüğü ve çeşitli görme bozukluklarına neden olmaktadır. Tüm bu bulguların bir kısmı toksik etkenin ortadan kalkması ile düzelebildiği gibi bir kısmı da geri dönüşü olmayan körlüklerle geri dönüşümsüz sorunlarla sonlanabilir” şeklinde konuştu.

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