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Dikkat! Bahar aylarının kabusu

Alerjik bir deri hastalığı olan ürtikerin bahar aylarıyla birlikte çok sık görüldüğünü söyleyen Dermatolog Gülbiye Güler, ürtikerin tedavisinde iyi bir hasta hekim ilişkisiyle daha iyi verim alınabileceğini belirtti.

Dikkat! Bahar aylarının kabusu

Alerjik bir deri hastalığı olan ürtikerin bahar aylarıyla birlikte çok sık görüldüğünü söyleyen Dermatolog Gülbiye Güler, ürtikerin tedavisinde iyi bir hasta hekim ilişkisiyle daha iyi verim alınabileceğini belirtti.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:29
Dikkat! Bahar aylarının kabusu

Bahar aylarında özellikle solunum yollarıyla vücuda alınan polenlerin ürtikere yol açtığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, ‘’Ürtiker daha derin dokuları tutarsa buna anjiyoödem denir. Bunda dudaklarda, göz kapaklarında, el ve ayak tabanlarında şişmeler meydana gelir. Deri dışında sindirim sistemi ve solunum yolları tutulumu olursa karın ağrısı, midede dolgunluk hissi gelişir. Solunum yollarında ise seste çatallanma hissi, yutkunurken takılma hissi, nefes darlığı ve hastada panik hali görülür. Anjiyoödemde hayati tehlike olabildiğinden acil müdahale gerektirir. Çok nadiren de anaflaxi ve hipotansiyon oluşabilir’’ dedi.

ÜRTİKER BİRÇOK SEBEPTEN KAYNAKLANABİLİR

Bazı antibiyotiklerin, ağrı kesici, antienflamatuar ve kas gevşeticiler ile radyo kontrast maddelerin en sık ürtiker yapan nedenler arasında yer aldığını aktaran Uzman, “Özellikle ileri yaşta olan kişilerde sık gelişir ve ürtikerde ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır. Çocuk ve genç yaş gurubunda daha sık görülür. Besin alındıktan 90 dakikalık süre içinde genellikle gelişir. Paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta, fındık, fıstık, çilek, muz, kivi, domates, çikolata ve baharatlar ürtiker yapan en sık karşılaştığımız gıdalardır’’ diye konuştu.

TEDAVİDE DAHA ÇOK ANTİHİSTAMİNİKLER KULLANILIYOR 

Akut ürtiker tedavisinde temel ilacın antistaminikler olduğunu ifade eden Güler, “Akut atak nedeni saptanabilirse bu tetikleyici faktör uzaklaştırılmalıdır. Antistaminik tedaviye yanıt vermeyen ürtikerlerde sistemik kortikosteroidler genellikle etkili olabilmektedir. Bazı olgularda histamin 2 blokerleri kullanılabilir. Nadiren fototerapi ve kalsiyum kanal brokerleri kullanılabilir. Plazmaferez, İVİG ve kronik immünospresif tedavi verilebilir. Anjiyoödem tablosu varsa ve larinks tutulumu belirgin olan hastalarda antihistaminik ve sistemik kortikostoroid tedavisine cevap alınamıyorsa, anaflaktik şok riski nedeni ile sistemik adrenalin kullanılması gerekebilir. Fiziksel ürtikerlerin tedavisinde sürtünme, sıcak, soğuk, su ve güneş gibi etkenlerin uzaklaştırılması ile ürtiker kontrol altına alınabilir. Gıda ve gıda katkı maddelerinin ürtikeri tetikleyeceği belirtilerek diyet günlüğü tutması önerilebilir. Şüpheli besinlerin uzaklaştırılması diyeti yararlı olabilir. Uyku bozukluğu ile giden ürtikerlerde antidepresanlar da kullanılabilir. Yerel tedavide ılık veya soğuk banyo, duşlar, soğuk yaş pansuman sınırsız önerilir. Mentol vb. içeren ferahlatıcı, kaşıntı dindirici losyonlar kullanılabilir” diye konuştu.

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