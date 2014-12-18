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Dikkat! Ani Ölümlerle Sonuçlanıyor

Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Aydın,

Dikkat! Ani Ölümlerle Sonuçlanıyor

Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Aydın,

18 Aralık 2014 Perşembe 18:17
Dikkat! Ani Ölümlerle Sonuçlanıyor
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Dikkat! Ani Ölümlerle Sonuçlanıyor


Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Aydın, kalp hastalıklarının kişide bebeklik çağında ailedeki yüksek kolesterole bağlı olarak başladığını belirterek, “Yapılan çalışmalar damar sertliğinin aslında çocukluk çağında başladığını göstermiştir. Giderek artan durum 40’lı yaşlarda kalp rahatsızlıkları ve buna bağlı ani ölümlerle sonuçlanıyor” dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm nedenleri arasında ilk sırada kalp hastalıkları geliyor. Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Aydın, kalp kasını besleyen koroner arterlerin tıkanmasının en sık ölüm nedeni olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, kalp hastalıklarına dair toplumda az bilinen bir konuya dikkat çekerek, koroner kalp hastalığının bir diğer çok önemli ve önlenebilir nedeninin de ailevi hiperkolesterolemi (kolesterol yüksekliği) olduğuna dikkat çekti. Aydın, ailevi hiperkolesteroleminin erken yaşta damar sertliğine ve 40’lı yaşlardan itibaren koroner kalp hastalığı sonucu ani ölümlere neden olduğunu belirtti. “Bu hastalık, kanda yüksek miktarda bulunan kolesterolü vücudun temizleyememesi sonucu ortaya çıkmaktadır” diyen Aydın, anne veya babadan birisinde bu şekilde kalıtsal kolesterol yüksekliği olması durumunda bu hastalığı çocuğuna geçirme olasılığının yüzde 50 olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın, “Türkiye’de en az 300-350 bin kişide ailesel hiperkolesterolemi olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“YÜZDE 90’I BİLMİYOR”

Prof. Dr. Aydın, bu hastaların yüzde 80-90’ının hasta olduğunu bile bilmediğini ve ancak kalp krizi geçirildikten sonra araştırılınca ortaya çıktığını hatırlattı.

Kolesterol yüksekliği olan çocukların çok büyük kısmında herhangi bir şikayet veya muayenede bir bulgu olmadığını belirten Aydın, şöyle devam etti: “2 yaşından önce kolesterol yüksekliği saptansa bile çok aşırı yüksek değilse genellikle herhangi bir diyet veya ilaç tedavisi önerilmiyor. 2 yaşından sonra ise karbonhidrat tüketiminin, özellikle basit şekerlerin tüketiminin azaltılması, düşük yağ içerikli besinlerin, mesela peynirin yarım yağlı veya az yağlı olanlarının tüketilmesi gibi diyet tedavisi başlanıyor. Daha büyük çocuklarda kolesterol düzeyinin yüksekliğine göre ilaç tedavisi de eklenebiliyor.”

Prof. Dr. Aydın, ailede herhangi birinde LDL kolesterol yani kötü kolesterol yüksek saptandı ise bütün ailenin kan yağ düzeyi ölçümü yaptırılmasını, yine ailede bir erkekte 50 yaşından önce, bir kadında 60 yaşından önce kalp damarlarında tıkanıklık oldu ise bütün ailenin kan yağ düzeylerini ölçtürmesini önerdi. Aydın ayrıca, “Çocuklarınızda en erken 2 yaşında, en geç 10 yaşına kadar kan yağ düzeylerini ölçtürün” tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Aydın, ailevi kolesterol yüksekliğinin çocuklukta saptanabilmesi durumunda ömrün 30-40 yıl daha uzun olmasının sağlanabileceğini anlattı.  

Son Güncelleme: 18.12.2014 18:18
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