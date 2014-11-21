Dikkat!.. Karakteriniz sizi fıtık edebilir!

İHA'da yer alan habere göre bel ve boyun fıtığı hastalarının çoğunda titizlik, aşırı mükemmeliyetçilik, alınganlık, esnek olamayan ve affetmekte zorlanan bir mizaç görüldüğünü kaydeden Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, fizik tedavinin yanı sıra, bu yönde psikososyal destek alınmazsa fıtık gibi hastalıkların ileride tekrar nüksedebileceğine dikkat çekti.



Şahabettinoğlu, “Psiko biyolojik kişilik teorisinin sahibi Prof. Dr. Robert Cloninger'in geliştirdiği mizaç ve karakter envanteri (temperament and character inventory) bu konu ile ilgilidir. Kendisi Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ve genetik uzmanı olup, insanların karakterleri ve hastalıklar arasında kesinlikle ilişki bulunduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Robert Cloninger, kişilik ve mizaç özelliklerinin hastalıkların tek başına sebebi değil, ama hastalıklar için büyük bir risk oluşturduğunu, bu yüzden de davranışlarımızı, mizacımızı değiştirerek daha sağlıklı olmamızın mümkün olduğunu ifade ediyor. İnsanların zihinlerindeki negatif yüklenmeler, sanki fiziki yük taşıyormuşçasına omurga çevresi kaslarda önce mikro spazmlara, kasılmalara, daha sonra omurlar arası disklerde aşınmalara ve bel ve boyun fıtığına zemin hazırlamakta ya da bunu tetiklemektedir” dedi.



TEDAVİSİ MÜMKÜN



Bel ve boyun fıtığı tedavisinde, özellikle manipülasyon yani elle fizik tedavinin oldukça başarılı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ali Şahabettinoğlu, fıtık tedavisinin yüzde 98 oranında başarıya ulaştığına işaret etti. Şahabettinoğlu, manipülasyon tedavisinin bizzat doktor tarafından uygulanmasının hastalarda fiziki iyileşmenin yanında psikolojik rahatlamaya sebep olduğunu belirtti.



Şahabettinoğlu, hastalığın tedavisinde ve nüksetmesini önlemede psiko sosyal rehabilitasyonun ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.