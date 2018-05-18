Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI...
Hava sıcaklığı yükselecek
HAVA SICAKLIĞI YÜKSELECEK
Dereboyundaki yangın korkuttu
DEREBOYUNDAKİ YANGIN KORKUTTU
UBP Girne Milletvekili Berova: “İstifa et!”
“İSTİFA ET!’’
banner256

Diğer canlılardan karaciğer nakli için düğmeye basılıyor

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde kurulacak Hepatoloji Laboratuvarında, karaciğer nakillerinin sağlıklı donörler yerine diğer canlı türlerinden yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmesi planlanıyor

Diğer canlılardan karaciğer nakli için düğmeye basılıyor

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde kurulacak Hepatoloji Laboratuvarında, karaciğer nakillerinin sağlıklı donörler yerine diğer canlı türlerinden yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmesi planlanıyor

18 Mayıs 2018 Cuma 14:35
Diğer canlılardan karaciğer nakli için düğmeye basılıyor

Karaciğer naklinde uluslararası başarılara imza atan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde kurulacak Hepatoloji Laboratuvarında, karaciğer nakillerininsağlıklı donörler yerine diğer canlı türlerinden yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

AA'nın haberine göre; karaciğer naklindeAvrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada bulunan Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar da yapılıyor.

Bu kapsamda karaciğer konusunda bilimsel araştırmaların yürütüleceği Hepatoloji Araştırma Laboratuvarının kurulması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kurulacak laboratuvarda, alkol bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), karaciğer kanseri (hepatoselüler karsinoma), kök hücre ve doku mühendisliği araştırmaları gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılacak.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, merkezlerinde ileri düzey karaciğer araştırmaları yapacak laboratuvarı kurmak amacıyla geçen yıl başlattıkları çalışmanın devam ettiği söyledi.

Bu kapsamda laboratuvarın altyapı çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Kızılay, "Bu yıl sadece klinik başarılarla değil, ileri düzeyde laboratuvar çalışmalarıyla, bilimsel araştırmalarla karaciğer nakli ve karaciğer hastalıkları konusunda enstitümüzün bilinirliği artacak. Çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Yılmaz ve ekibi Türkiye ve Avrupa'da gösterdikleri bir numara olma başarısını, bu yıl çok daha ileriye taşıyacak. Karaciğer nakli ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde birkaç yıl içinde dünyada bir numara olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

banner277
"TÜRKİYE'NİN BU KONUDAKİ İLK LABORATUVARI OLACAK"

Kızılay, laboratuvarın, enstitünün sağlık alanındaki başarısını daha da arttıracağını ve yeni tedavi hizmetleri geliştirmesine olanak sağlayacağını vurgulayarak şöyle devam etti: "İleri karaciğer laboratuvarı enstitümüzün karaciğerdeki başarı zirvesini, bilisel araştırmada da zirveye taşıyacak. Karaciğer Nakil Enstitümüz ve Genel Cerrahi Kliniğimiz bilimsel araştırma ve yayınlarda şu an iyi durumda. Bunu yeterli bulmuyoruz ve dünyada en iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz karaciğer naklinde ve karaciğer konusundaki bilimsel çalışmalarda dünyada bir numara olmak. Karaciğer nakli ve tedavileri konusunda yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla genetik çalışmalar, kök hücre çalışmaları ile farklı dokudaki yapılardan karaciğer nakli konusunda ileri düzey araştırmalar yapma olanağına kavuşacağız."

Laboratuvarın Türkiye'nin bu konudaki tek laboratuvarı olacağına dikkati çeken Kızılay, "Laboratuvara büyük bir bütçe verilecek, Sağlık Bakanlığı kaynak sağlayacak. Bünyemizde bulunmayan cihazları alacağız. Laboratuvarın 20 milyon liranın üzerinde maliyeti olacak" dedi.

FARKLI TÜRLERDEN NAKİL ARAŞTIRILACAK

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise laboratuvarın karaciğer nakilleri ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Laboratuvarın yeni tedavi yöntemleri ile buluşlara kapı aralayacağına dikkati çeken Yılmaz, "Laboratuvarda karaciğer tümörlerinin sebebine ve ameliyat dışı yöntemlerle tümörleri tedavi edebilmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapacağız. Ayrıca hastalar, sağlıklı bireylerden karaciğer almasın, sağlıklı bireyler donör olmasın diye belki farklı canlı türlerine yönelerek araştırmalar yapacağız. Farklı canlı türlerinden, insanlara karaciğer nakli yapılabilmesi için çalışmalar yapacağız. Amacımız açılacak laboratuvarda insanlığa hizmet etmek" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan'da zayıflamak isteyenlere kötü haber!
Ramazan'da zayıflamak isteyenlere kötü haber!
Ramazan'da süt tüketimine dikkat!
Ramazan'da süt tüketimine dikkat!
Her 3 kadından biri bu sorunu yaşıyor!
Her 3 kadından biri bu sorunu yaşıyor!
Yüksek tansiyon 6 ciddi hastalığa yol açıyor
Yüksek tansiyon 6 ciddi hastalığa yol açıyor
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! ‘Yanlış ve tehlikeli’
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! ‘Yanlış ve tehlikeli’
Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken 5 besin
Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken 5 besin
65 yaş üzeri olanlar dikkat!
65 yaş üzeri olanlar dikkat!
Diyabetle gelen 5 hastalık
Diyabetle gelen 5 hastalık
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Hep yorgun hissediyorsanız bu haberi okumalısınız
Hep yorgun hissediyorsanız bu haberi okumalısınız

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim