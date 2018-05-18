Diğer canlılardan karaciğer nakli için düğmeye basılıyor

Karaciğer naklinde uluslararası başarılara imza atan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde kurulacak Hepatoloji Laboratuvarında, karaciğer nakillerininsağlıklı donörler yerine diğer canlı türlerinden yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

AA'nın haberine göre; karaciğer naklindeAvrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada bulunan Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar da yapılıyor.

Bu kapsamda karaciğer konusunda bilimsel araştırmaların yürütüleceği Hepatoloji Araştırma Laboratuvarının kurulması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kurulacak laboratuvarda, alkol bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), karaciğer kanseri (hepatoselüler karsinoma), kök hücre ve doku mühendisliği araştırmaları gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılacak.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, merkezlerinde ileri düzey karaciğer araştırmaları yapacak laboratuvarı kurmak amacıyla geçen yıl başlattıkları çalışmanın devam ettiği söyledi.

Bu kapsamda laboratuvarın altyapı çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Kızılay, "Bu yıl sadece klinik başarılarla değil, ileri düzeyde laboratuvar çalışmalarıyla, bilimsel araştırmalarla karaciğer nakli ve karaciğer hastalıkları konusunda enstitümüzün bilinirliği artacak. Çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Yılmaz ve ekibi Türkiye ve Avrupa'da gösterdikleri bir numara olma başarısını, bu yıl çok daha ileriye taşıyacak. Karaciğer nakli ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde birkaç yıl içinde dünyada bir numara olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kızılay, laboratuvarın, enstitünün sağlık alanındaki başarısını daha da arttıracağını ve yeni tedavi hizmetleri geliştirmesine olanak sağlayacağını vurgulayarak şöyle devam etti: "İleri karaciğer laboratuvarı enstitümüzün karaciğerdeki başarı zirvesini, bilisel araştırmada da zirveye taşıyacak. Karaciğer Nakil Enstitümüz ve Genel Cerrahi Kliniğimiz bilimsel araştırma ve yayınlarda şu an iyi durumda. Bunu yeterli bulmuyoruz ve dünyada en iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz karaciğer naklinde ve karaciğer konusundaki bilimsel çalışmalarda dünyada bir numara olmak. Karaciğer nakli ve tedavileri konusunda yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla genetik çalışmalar, kök hücre çalışmaları ile farklı dokudaki yapılardan karaciğer nakli konusunda ileri düzey araştırmalar yapma olanağına kavuşacağız."

Laboratuvarın Türkiye'nin bu konudaki tek laboratuvarı olacağına dikkati çeken Kızılay, "Laboratuvara büyük bir bütçe verilecek, Sağlık Bakanlığı kaynak sağlayacak. Bünyemizde bulunmayan cihazları alacağız. Laboratuvarın 20 milyon liranın üzerinde maliyeti olacak" dedi.

FARKLI TÜRLERDEN NAKİL ARAŞTIRILACAK

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise laboratuvarın karaciğer nakilleri ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Laboratuvarın yeni tedavi yöntemleri ile buluşlara kapı aralayacağına dikkati çeken Yılmaz, "Laboratuvarda karaciğer tümörlerinin sebebine ve ameliyat dışı yöntemlerle tümörleri tedavi edebilmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapacağız. Ayrıca hastalar, sağlıklı bireylerden karaciğer almasın, sağlıklı bireyler donör olmasın diye belki farklı canlı türlerine yönelerek araştırmalar yapacağız. Farklı canlı türlerinden, insanlara karaciğer nakli yapılabilmesi için çalışmalar yapacağız. Amacımız açılacak laboratuvarda insanlığa hizmet etmek" diye konuştu.