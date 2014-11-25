Depresyon ve beynin ilişkisi!

Yeni Asır Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD'de Larus S. Gudmundsson ve ekibi, daha önce yapılan araştırmaların migren hastası kişilerin depresyon riskinin iki kat fazla olduğunu gösterdiğinden yola çıkarak, hem migren hem de depresyonun beyin boyutuyla muhtemel bağlantısını inceledi.



"Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmaya, 4 binden fazla kişi katıldı. Bu kişilerin sağlık geçmişi ve beyin görüntüleri incelendi.



Hem migreni hem de depresyonu olan kişilerin beyin dokularının hacminin bu hastalıklardan hiçbirinin bulunmadığı kişilere göre 19,2 mililitre az olduğu görüldü. Migren ya da depresyon hastalarının beyin hacminin ise bu hastalıkların bulunmadığı kişilerinkinden farklı olmadığı belirtildi.



Gudmundsson, migren ve depresyonun beynin küçülmesiyle sonuçlandığını söylemenin doğru olmadığını vurguladı.



Bilim adamı, daha sonraki araştırmalarda hastaların hangi yaşta migren ve depresyona yakalandığının incelenmesi ve önce hangisinin meydana geldiğini anlamak için zaman içinde beyin hacmindeki değişikliklerin takip edilmesinin gerektiğine dikkati çekti.