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"Denize böyle girmeyin"

Op. Dr. Fırat Akkoç, denize ve havuza girerken kontakt lens kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Kontakt lens ile denize girilebilir; ancak deniz ve havuz sularında bazı çok tehlikeli mikroorganizmalar bulunabilmektedir. Bunlar gözde çok ağır seyredebilecek rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

"Denize böyle girmeyin"

Op. Dr. Fırat Akkoç, denize ve havuza girerken kontakt lens kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Kontakt lens ile denize girilebilir; ancak deniz ve havuz sularında bazı çok tehlikeli mikroorganizmalar bulunabilmektedir. Bunlar gözde çok ağır seyredebilecek rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 09:07
"Denize böyle girmeyin"

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fırat Akkoç, kontakt lensler kullanımıyla alakalı önemli bilgiler verdi. "Kontakt lensler, gözün dış yüzeyinde bulunan kornea ve sklera gibi tabakaların üzerine yerleştirilebilen, kırma kusurlarını düzeltme amacıyla kullanılabilen protezlerdir" diyen Op. Dr. Fırat Akkoç, "Kontakt lensler miyop, astigmatizma ve hipermetropi gibi kırma kusurlarının düzeltilmelerinde kullanılmaktadır. Katarakt ya da travma gibi nedenlerle doğal göz içi merceğini kaybetmiş; ama cerrahi yolla göz içi lens yerleştirilememiş hastalarda bir tedavi seçeneğidir. Göz rengini değiştirmek ya da iris tabakası olmayan hastalarda estetik görünüm amacıyla tercih edilmektedir. Kornea yüzey hastalıklarında iyileşmeyi hızlandırmak için, yine bir kornea hastalığı olan keretokonusta görmeyi artırmak amacıyla kullanılmaktadır" dedi.

Bir takım sorunlara yol açabilir uyarısı

Ülkemizde ve dünyada kontakt lens kullanım oranlarının çok yüksek olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Fırat Akkoç, "Kontakt lens kullanımında korneal enfeksiyon, alerji, göz kuruluğu gibi sorunlar yaşanabilir. Bu tür durumlarda hekime müracaat edilmeli ve gerekli tedavi yapılmalıdır. Hastanın kontakt lens kullanımına gerekli muayeneden sonra mutlaka bir göz hekimi karar vermelidir. Göz hekimi biomikroskopik muayenenin yanı sıra, kontakt lensin eğrilik yarı çapı, tüm çapı, dioptri gücü, merkezi kalınlığı, su içeriği gibi bir takım parametreleri belirlemelidir. Dolayısıyla hekim muayenesi olmadan kontakt lens kullanılmamalıdır. Herhangi bir sorun yaşanmadan hasta kontakt lens kullanıyorsa dahi senede en az bir defa göz muayenesi yapılmalıdır" şeklinde konuştu. 

Lensle denize girilir mi?

Kontakt lenslerin deniz ile havuz suyundaki çeşitli kimyasal madde ve mikroorganizmalardan etkilenebileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fırat Akkoç uyarılarını da şöyle sıraladı: 

  "Kontakt lens ile denize girilebilir; ancak deniz ve havuz sularında bazı çok tehlikeli mikroorganizmalar bulunabilmektedir. Bunlar gözde çok ağır seyredebilecek rahatsızlıklara yol açabilir. Dolayısıyla denize kontakt lens ile girmeyi tercih edenlere, su geçirmeyen deniz gözlükleri kullanımını tavsiye ediyoruz. Prezervan yani koruyucu madde içermeyen göz damlalarını, gözümüzde kontakt lens varken kullanmakta bir sakınca yoktur. Diğer damlalar ancak lens gözden çıkarıldıktan sonra kullanılabilir.Alkol, eter, kolonya, saç spreyi, çamaşır suyu bir takım kimyasal maddeler lense zarar verebilir. En sık karşılaştığımız sorulardan biri de ‘gözümde lens varken spor yapabilir miyim?’ sorusu oluyor. Hasta hekim kontrolü ile göz yapısına uygun bir kontakt lens kullanıyorsa en hareketli sporları bile lensi ile yapabilir. Kontakt lens spor sırasında daha geniş bir görme alanı ve görme keskinliği sağlayabilmektedir.

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