Sağlık:
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25 Temmuz 2017 Salı 16:47

Denizde Uzun Süre Yüzmek Tehlikeli!

Denizde Uzun Süre Yüzmek Tehlikeli!
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Deniz gibi tuzlu sulara girmek ve uzun süre kalmak, tansiyon hastaları için kalp krizi açısından riskli. Bu risk, suda kalma süresi uzadıkça daha da artıyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, yüzmenin kalp damar hastalıkları, yaşlılığı geciktirme, kas, romatizma ve daha pek çok konuda faydalı bir spor olduğunu söyledi.

Düzenli olarak yüzmenin sağlığa her açıdan faydası olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, "Ancak bu faktör bazı kişiler için geçerli değil. Deniz gibi tuzlu sulara girmek ve uzun süre kalmak, tuza bağlı tansiyon hastaları için riskli. Risk, suda kalma süresi uzadıkça daha da artıyor. Tuzlu sularda uzun süre kalınca sudaki çözünmüş tuz, bedene difüzyonla geçer. Bu da vücuttaki tuz oranını artırarak tuza bağlı tansiyon hastalarının tansiyonunu yükseltir ve kalp krizine sebep olabilir" diye konuştu.

'DENİZDEN ÇIKINCA TATLI SUYLA DURULANIN'
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, orta yaş üstü bazı kişilerin tuza bağlı tansiyon hastası olduğunu bilemeyebileceğini dile getirerek şöyle devam etti: "Bu kişiler tansiyonlarını ölçtürdükten sonra tuzlu sulara girmeli. Ayrıca kısa süreliğine de olsa denize giren tansiyon hastalarının sudan çıkar çıkmaz tatlı suyla durulanması gerekiyor. Bu kişilerin yanında mutlaka tansiyon hapı bulundurması da sağlıkları açısından oldukça önemli. Ayrıca yüksek tansiyon hastası olmayan yaşlıların da suda kısa süre kalması ve yanında mutlaka tansiyon ilacı bulundurması hayati önem taşıyor."

Tansiyon hastalarının sadece denizde değil, tuz oranı yüksek sıcak kaplıca sularında da fazla kalmaması gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek "Ancak tuz oranı yüksek olmayan kaplıca sularındaki minerallerin tansiyonu düşürücü etkisi var. Söz konusu hastalar deniz yerine bu kaplıcaları hatta mümkünse göl, nehir, havuz gibi yerleri tercih etmeli" önerisinde bulundu.


 
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