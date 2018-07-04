banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96936
ALTIN
190.065
DOLAR
4.7008
STERLİN
6.2135
EURO
5.4720
LTB 73 işyeri denetledi
LTB 73 İŞYERİ DENETLEDİ
Yiğit tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı!
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
banner282
Flaş Haber
LTB 73 işyeri denetledi
Kapat

Deniz ve havuza girenler dikkat!

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, tatilde olanlara ve tatile çıkacaklara kulak sağlığı konusunda uyarıda bulunarak “Tatiliniz kabusa dönüşmesin” dedi.

Deniz ve havuza girenler dikkat!

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, tatilde olanlara ve tatile çıkacaklara kulak sağlığı konusunda uyarıda bulunarak “Tatiliniz kabusa dönüşmesin” dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:23
Deniz ve havuza girenler dikkat!

Deniz ve havuz mevsiminin açılması ile birlikte dış kulak yolu hastalığı konusunda şikayetlerde artış başladı. Özellikle dış kulak kanal kısmının deniz ve havuz suyu ile teması sonrası nemli kalması sonucu kulak kanalında kaşıntı başlayabilir ya da kulak kirinin şişmesi sonucu işitme kaybı oluşabilir.

Deniz ve havuz suyu etkileyebilir

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, tatilde olanlara ve çıkacaklara uyarıda bulunarak kulak hastalıkları ve bunlardan korunma yöntemleri konusunda önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Havaların ısınmasıyla birlikte açılan deniz veya havuz sezonu beraberinde bazı sağlıksorunlarını da beraberinde getiriyor. Hemen hemen herkes hayatında en az bir kez kulak sorunu yaşamıştır. Sorunların kaynağı çoğu kez kulak kanalı ile ilgilidir ve bu durum kalıcı bir hastalık oluşturmaksızın tedavi edilebilir. Ancak kronik kulak hastaları yaşayanlar yaz aylarında biraz daha dikkatli olmalıdır. Kulak zarında delik olanlar ve tüp takılı olanların yüzmesi kulak hastalıklarına davetiye çıkartır. Dış kulak yolu iltihabı, sıklıkla orta kulak iltihabı ile karıştırılsa da, her iki hastalık birbirinden farklı seyir göstermekte ve tedavileri de farklıdır. Son derece ağrılı bir hastalık olan dış kulak yolu iltihabı, özellikle deniz ve havuz suyu nedeniyle oluşabilmektedir. İlk olarak kulakta kaşıntı ile başlayan hastalık hızla ilerleyerek, saatler içinde kulakta çok şiddetli kulak ağrısı, dış kulak kanalında şişlikle kendini belli eder. Bu şikâyetlerin görülmesi halinde kulağınızı ne sebeple olursa olsun karıştırmayın ve acilen bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun" diye konuştu. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneşin zararlı ışınlarına karşı 10 önemli kural!
Güneşin zararlı ışınlarına karşı 10 önemli kural!
Vücudun kanserli hücreleri ‘yemesini’ sağlayan ilaç üretildi
Vücudun kanserli hücreleri ‘yemesini’ sağlayan ilaç üretildi
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Dikkat! Ağzı açık uyuyorsa...
Dikkat! Ağzı açık uyuyorsa...
Hastalık hastası olma durumuna dikkat
Hastalık hastası olma durumuna dikkat
İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı
İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri
Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri
Göz kapak problemlerine dikkat
Göz kapak problemlerine dikkat
Uzun süreli ayak ağrıları çekenler dikkat!
Uzun süreli ayak ağrıları çekenler dikkat!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim