Deniz ve havuza girenler dikkat!

Deniz ve havuz mevsiminin açılması ile birlikte dış kulak yolu hastalığı konusunda şikayetlerde artış başladı. Özellikle dış kulak kanal kısmının deniz ve havuz suyu ile teması sonrası nemli kalması sonucu kulak kanalında kaşıntı başlayabilir ya da kulak kirinin şişmesi sonucu işitme kaybı oluşabilir.

Deniz ve havuz suyu etkileyebilir

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, tatilde olanlara ve çıkacaklara uyarıda bulunarak kulak hastalıkları ve bunlardan korunma yöntemleri konusunda önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Havaların ısınmasıyla birlikte açılan deniz veya havuz sezonu beraberinde bazı sağlıksorunlarını da beraberinde getiriyor. Hemen hemen herkes hayatında en az bir kez kulak sorunu yaşamıştır. Sorunların kaynağı çoğu kez kulak kanalı ile ilgilidir ve bu durum kalıcı bir hastalık oluşturmaksızın tedavi edilebilir. Ancak kronik kulak hastaları yaşayanlar yaz aylarında biraz daha dikkatli olmalıdır. Kulak zarında delik olanlar ve tüp takılı olanların yüzmesi kulak hastalıklarına davetiye çıkartır. Dış kulak yolu iltihabı, sıklıkla orta kulak iltihabı ile karıştırılsa da, her iki hastalık birbirinden farklı seyir göstermekte ve tedavileri de farklıdır. Son derece ağrılı bir hastalık olan dış kulak yolu iltihabı, özellikle deniz ve havuz suyu nedeniyle oluşabilmektedir. İlk olarak kulakta kaşıntı ile başlayan hastalık hızla ilerleyerek, saatler içinde kulakta çok şiddetli kulak ağrısı, dış kulak kanalında şişlikle kendini belli eder. Bu şikâyetlerin görülmesi halinde kulağınızı ne sebeple olursa olsun karıştırmayın ve acilen bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun" diye konuştu.