Demleyerek tüketildiğinde vücuttaki iltihabı kurutuyor

Vücuttaki iltihaplar tedavi edilmezse hastalıklara yol açıyor. Hastalıklara sebep olan ve kişinin yaşamını zorlaştıran vücuttaki iltihapların henüz oluşmadan önce önlenmesi gerekiyor. Önlenmeyen vücuttaki iltihaplar, oluştuysa ve ilerlediyse tedavi edilmesi gerekiyor. Peki vücuttaki iltihabın belirtileri nelerdir?, Vücutta iltihap oluştuysa ne yapmak gerekir? İşte vücuttaki tüm iltihabı kurutan besinler…

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur, sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır. Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir, gelin birlikte göz atalım.

Ispanak

Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-lionelik (ALA) isimli asittir. Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir ya da suyunu tüketebilirsiniz.

Oregana

Serbest radikallerle savaşan bileşendir. Oreganonun içerdiği bioflavanoid ve polifenol maddeleridir. Hücrelerde ne kadar serbest radikal varsa vücutta oluşan iltihap da o kadar azalacaktır.

Cayenna biberi

içerisinde kapsaisin adlı madde özel olarak diğer iltihabi hastalıklar ve artrit hastalıklarla ilgili olarak COX -2 adlı enzimi yok etmektedir.

Isırgan otu

Oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır.

Fesleğen

iltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur. Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir.

Ak söğüt kabuğu

Bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir. İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir. Ak söğüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır.

Ceviz

Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün. Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.

Zerdeçal

Hindistan yemek kültürünün önemli bir parçası olan zencefil içerdiği curcumin isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre cucurmin isimli maddenin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküler yapıları engellediği kanıtlanmıştır. Zerdeçal eklem iltihabı, kas burkulması vb. hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Zerdeçal ile kullanım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı, 1 su bardağı suyun içinde karıştırılmalı ve düzenli olarak tüketim yapılmalıdır. Diğer bir kullanım şeklinde ise 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 su bardağı sütü karıştırmak yeterli olacaktır. Karışımın etkili olabilmesi için haftada birkaç kere tüketim yapılmalıdır.

Zeytinyağı

Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bitkisel ürünlerden birisi zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. İltihap kurutma özelliği ile dikkat çeken zeytinyağı şeker ve romatizma gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini arttıran bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.