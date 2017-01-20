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Sağlık:
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20 Ocak 2017 Cuma 15:45

Demir Eksikliği Olanlar Dikkat!

Demir Eksikliği Olanlar Dikkat!
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Demir eksikliği saçları döküyor!
Aşırı saç dökülmesi, sağlıksız görünüm ve saçlarda seyrelme gibi sonuçları ile kadınları psikolojik olarak etkiliyor.

Bakımlı ve sağlıklı bir dış görünüş için sağlıklı saçların önemli olduğunu söyleyen Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, “Kadınların yüzde 25’inde saç dökülmeleri demir eksikliğine bağlı olarak görülüyor.” dedi.
“Saç ekimi yaşın ilerlemesi, stres ve genetik yatkınlıklar sonucu dökülen saçların tedavisi olarak tanımlanmaktadır.” diyen Sönmez, “Saçların dökülmesi sonucu oluşan öz güven eksikliği, sosyal çevrenin olumsuz yönde etkilemeleri ile birlikte saç ekimine karar verilir. Erkeklerde görülen en sık ve can sıkıcı sorundur. Öyle ki uğrunda servet harcanacak yada ciddi ağrılara katlanacak kadar kafaya takılabilmektedir. En sık görülen erkek tipi saç dökülmesi olup, erkeklerdeki dökülmelerin % 95’i kadınlarda ise % 50’lik bölümünü oluşturur. Bunun dışında diğer dökülmekte nedenleri arasında demir eksikliği, guatr, stres, beslenme bozukluğu, hamilelik, loğusalık, sebebi bilinmeyen ( DUPA ), ilaçların yan etkisi, saç çekiştirme tiki, saçkıran, radyoterapi sayılabilir. “ diye konuştu.

“Saç ekimi operasyonu nasıl yapılır?”
Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, “Saç ekimi lokal anestezi altında 6 ila 8 saat süren bir operasyondur. İlk aşamada saç kökleri doktorlar tarafından toplanır, daha sonra toplanan kökleri yerleştirmek için kanal açılır ve son olarak köklerin tek tek ekim işlemi gerçekleştirilir. Saç ekimi lokal anestezi altında gerçekleştirilir, operasyon sırasında doktor tarafından verilen ilaçlar kullanılır ve hasta kesinlikle ağrı-acı duymaz. Ekim sırasında hastanın konforu üst düzeydedir. Operasyonun birinci bölümünde yatar durumda, ikinci bölümde ise ortopedik bir koltukta oturur durumdadır. Greft sayısı hastanın verici alanına göre 2500 ile 4500 greft arasında değişmektedir. Bu da ortalama 7500-12000 saç teli anlamına gelmektedir.” şeklinde konuştu.

“PRP ile güçlü saçlar”
Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, “Geniş bir kullanım alanı bulunan PRP, son yıllarda saç sağlığı alanında da kullanılan popüler yöntemlerden biri. Saça uygulanan PRP (Platelet Rich Plasma), kişinin kendi kanındaki materyaller kullanılarak saçlı deri dokusunun ve içindeki saç köklerinin onarılmasıdır. Kısa süre içerisinde, kolay uygulanabilen ve etkili sonuçlar veren bu yöntem, saç kaybını durdurur, saç tellerini güçlendirerek daha bakımlı ve dolgun saçlara sahip olmanızı sağlar. PRP işleminde kişinin kendi kanı kullanıldığı için hiçbir alerji ve kanla bulaşan hastalık riski taşımaz. İyileşme süreci, içerik dolayısıyla çok kısadır. Uygulama bölgesinde doku gelişimi başlar, hasar görmüş zayıf saç folikülleri onarılır. PRP, hem kadınlar, hem de erkekler için sonucu çok memnun edici bir uygulamadır. Ayda bir seans toplam 4-5 seans ve altı ayda bir kez tekrarlanarak başarılı bir sonuç elde ediliyor.” dedi.


 
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