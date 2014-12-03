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D Vitamini Eksikliği Kanser Riski Yaratıyor

Yapılan çalışmalar, D vitamininin sadece basit bir vitamin olmadığını gösteriyor. Öyle ki D vitamini eksikliğinde kanser gelişimi riski artıyor; ayrıca kanser hastalarına uygulanan tedavilerin etkinliği de azalıyor

D Vitamini Eksikliği Kanser Riski Yaratıyor

Yapılan çalışmalar, D vitamininin sadece basit bir vitamin olmadığını gösteriyor. Öyle ki D vitamini eksikliğinde kanser gelişimi riski artıyor; ayrıca kanser hastalarına uygulanan tedavilerin etkinliği de azalıyor

03 Aralık 2014 Çarşamba 11:31
D Vitamini Eksikliği Kanser Riski Yaratıyor
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D Vitamini Eksikliği Kanser Riski Yaratıyor
Yapılan çalışmalar, D vitamininin sadece basit bir vitamin olmadığını gösteriyor. Öyle ki D vitamini eksikliğinde kanser gelişimi riski artıyor; ayrıca kanser hastalarına uygulanan tedavilerin etkinliği de azalıyor


Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre, D vitamini eksikliğinde ilk sırada yüzde 90 gibi büyük bir rakamla, yaz güneşi görmeyen ülkelerin başında gelen Kanada var. Kanada’yı yüzde 60 ile Amerika ve yüzde 55 ile Avrupa ortalaması takip ediyor. Türkiye nüfusunun ise yüzde 70’inin D vitamini eksikliği yaşadığı belirtiliyor.
Araştırmaların ortaya koyduğu bir sonuç da düşük seviyedeki D vitamininin sadece kemik erimesi riskini yüzde 300 artırmakla kalmayıp, aynı zamanda açıklanamayan kemik ağrılarına da neden olduğu yönünde. Buna göre, sırt ağrısı çekenlerin yüzde 80’inde D vitamini eksikliği gözlemleniyor.
D vitamini eksikliğinin kanser gelişimine etkileri konusunda dünyada çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Çocuk Sağlığı ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony ''Bilimsel çalışmalar, D vitamini eksikliğinin kanser riskini artırdığını ortaya koyuyor. Hatta D vitamini eksikliği, kanser gelişmiş insanlarda uygulanan tedaviyi de kötü etkileyebiliyor. Bu nedenle mutlaka güneş ışınlarının dik gelmediği zamanlarda önerilen süre kadar güneşe çıkmak ihmal edilmemeli'' uyarısında bulundu.
KANSER VE METABOLİZMA HASTALIKLARININ SIRRI
Dr. Akgül Akpınarlı Antony, yaz aylarında D vitamini ihtiyacının yüzde 95’inin güneşten karşılanabildiğini, sonbahar ve kış aylarında evden çıkma sıklığı azaldıkça D vitamini eksikliğinin baş gösterdiğini söyledi ve ekledi: "Kandaki kalsiyum ve fosforun normal sınırlarda kalmasını sağlayan D vitamini eksikliğinde kemik erimesi gelişiyor. Alerjik hastalıklar, kanser, metabolizma ile ilgili rahatsızlıklar ve kalp hastalıklarının D vitamini eksikliğiyle olan ilişkisi araştırmalarla kanıtlandı.”
ÇOCUKLUKTA D VİTAMİNİ ALIMINA DİKKAT!
Çocukların erişkinlere göre D vitamini ihtiyacının daha fazla olduğunu, kemikleri ve dişleri güçlendiren D vitamininin çocukluk çağında yeterince alınmadığı durumlarda Raşitizm hastalığının ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Antony, D vitamini eksikliği yaşamamak için yapılması gerekenleri ise şöyle özetledi:
1. Yaz mevsiminde mümkün olduğunca D vitamini depolamak,
2. Deride D vitamini sentezleyen ışınların direkt deriye temas etmesini sağlamak,
3. Güneş ışınlarını, pencere, araba camı ve giysiler engellediği için her gün 20 -25 dakikayı dışarıda, güneş koruyucu krem kullanmadan yüz ve ellerin güneş görmesini sağlayarak geçirmek,
4. Vitamin D açısından zengin olan somon, sardalya, uskumru, ringo, lüfer, ton balığı gibi yağlı balıklar tüketmek,
5. Gerektiğinde doktor önerisiyle vitamin D takviyeleri almak. 

Son Güncelleme: 03.12.2014 11:33
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D Vitamini Eksikliği Kanser Riski Yaratıyor
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