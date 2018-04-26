DİŞ TABİPLERİ ODASI’NIN 8. COLGATE AFİŞ YARIŞMASI SONUÇLANDI

ÖĞRENCİLER 492 ESERLE KATILDIĞI YARIŞMANIN ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİSİ 12 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ DÜZENLENECEK

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın kasım ayındaki Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde orta dereceli okullara yönelik düzenlediği 8. Colgate Afiş Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam 492 eserle katıldığı yarışmanın jürisinde yer alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nden Bedia Kale, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi resim öğretmeni Tahsin Albulut ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Mehmet İlkerli değerlendirmeyi yaparak sonuçları belirledi.

Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 12 Mayıs Cumartesi günü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği lokalinde saat 17.30’de düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Özel Ödülü’ne, Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Ceren Namık layık görülürken, mansiyon ödüllerini alanlar şöyle açıklandı:

“Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Diah Widiantari ve Yaprak Turan, Bekipaşa Lisesi’nden Gülsün Hüdaoğlu, Bayraktar Ortaokulu’ndan Aydın Apel, Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden Beren Kuyucuoğlu, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Öykü Yıldız, Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Leyla Alkan, Yakın Doğu Koleji’nden Sahra Naz Özören ve Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Melisa Ahmedova (2 mansiyon).”

Afişleri sergilenmeye değer görülen öğrenciler ise şunlar:

“Şht. Zeka Çorba Ortaokulu’ndan Ceren Altıparmak, Oğuz Veli Orta Okulu’ndan Leyla Alkan, Bayraktar Türk Maarif Koleji’nden Meryem Kurt, Yakın Doğu Koleji’nden Sevgi Ünsal ve Cemaliye Baytar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Zeynep Sena Beledik ve Seden Deniz, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Aya Osman (2 eser), Eminenaz Altıgöz, Rabia Kesen, Melisa Ahmedova ve Yasemin Tuna, Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Zeliha Kızıltepe, Hatice Akşahin, Rümeysa Balcıoğlu, Dilan Sıla Atılkan, Gülseren Çalık, Gülizar Canbolat, Ayşenur Şahin, Selin Yıldız, Elanur Bilaloğlu (2 eser), Merve Nur Aksal, Lal Münevver Canbolat (2 eser), Nidai Kasap, Hamiyet Sefa (2 eser) ve Yusuf Kazma, Bayraktar Ortaokulu’ndan Nisa Lal Var, Çilem Sucuoğlu ve Havva Malyalızade, Levent Koleji’nden Necati Aktuğralı ve Dilyara Labutova.”