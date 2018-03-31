Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Para kambiyo yasasına aykırı hareket
Para kambiyo yasasına aykırı hareket
Bir Fetö Operasyonu Daha
Bir Fetö Operasyonu Daha
Çek sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini
Çek sahteleme, tedavüle sürme ve...
Girne’de kaza
Girne’de kaza
banner256
Flaş Haber
Girne’de kaza
Kapat

Çok konuşulacak 'kuyrukyağı' açıklaması

Rize'de ’Kendine iyi bak’ söyleşi programında öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çay ve fındığın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu belirtti, "Bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin" dedi.

Çok konuşulacak 'kuyrukyağı' açıklaması

Rize'de ’Kendine iyi bak’ söyleşi programında öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çay ve fındığın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu belirtti, "Bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin" dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 14:41
Çok konuşulacak 'kuyrukyağı' açıklaması
banner238

Rize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen ve Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı ’Kendine iyi bak’ söyleşi programında konuşan Rize Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Necmettin Yavaşi, beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar konusunda önemli gayret ve çabaları olan Prof. Dr. Canan Karatay'ı öğrenciler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yavaşi, "Canan Hocamız değerli bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşması için ilimize davet ettik. Bizi kırmayarak bugün bizimle beraber. Kendisinin bilgilerinden biz ve öğrencilerimiz faydalanacaktır" dedi.

KARATAY: BOL BOL ÇAY İÇİN AMA ŞEKERSİZ

Söyleşi programının ardından DHA’ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr.Canan Karatay, yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Karatay; "Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Hamsinin her tür yemeğini yiyebilirsiniz. Köy tereyağı sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur. Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum" dedi. 

’KUYRUKYAĞINI ERİTİP İÇERLER 95 YAŞINA KADAR YAŞARLARDI’

Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, şöyle dedi:

"Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyrukyağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyrukyağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar. ’Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor’ deniyor. Hangi yağ?

Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir, asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı.

’KARALAHANA, HAMSİ ÖNEMLİ YİYECEKLER’

Karadeniz havasının temiz olduğuna değinen Karatay, "Karadeniz Bölgesi'ndeki yeşil doğa çok güzel. İnsanının çalışkan, yenilen karalahana ve hamsi çok önemli yiyecekler. Sırtlarında çay yükü dağlara inip çıkmaları çalışkan olmaları sağlıkları için önemli. Bu durum vücudu dinçleştirir, gençleştir ifadelerini kullandı. 

Rize'de 'Kendine iyi bak' söyleşi programında öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çay ve fındığın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu belirtti, "Bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin" dedi. Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyrukyağı ile birlikte yenmeli. Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurma da kuyrukyağı ile yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve 90-95 yaşına kadar yaşarlar. Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir, asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun" şeklinde konuştu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!
Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!
Bu ürünleri kullanmak sigara ile eşdeğer!
Bu ürünleri kullanmak sigara ile eşdeğer!
Bebek sahibi olmak artık daha kolay
Bebek sahibi olmak artık daha kolay
Çocuğunuzun vücudunda şişlikler fark ediyorsanız dikkat!
Çocuğunuzun vücudunda şişlikler fark ediyorsanız dikkat!
Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş
Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş
Bebek sahibi olamayanlar için yumurta nakli aşamaları ve uygulama yöntemleri
Bebek sahibi olamayanlar için yumurta nakli aşamaları ve uygulama yöntemleri
Gözlerini ışıkta açamayan bebeklere dikkat!
Gözlerini ışıkta açamayan bebeklere dikkat!
Lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!
Lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!
Gece uyutmayan öksürüğü olanlar dikkat!
Gece uyutmayan öksürüğü olanlar dikkat!
Viagra hayat kurtarabilir
Viagra hayat kurtarabilir

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim